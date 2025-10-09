Пегула вышла в 10-й четвертьфинал в сезоне

Джессика Пегула обыграла Екатерину Александрову в 4-м круге тысячника в Ухане.

Матч завершился со счетом 7:5, 3:6, 6:3. Их счет в личке сравнялся – теперь у них 3:3.

Пегула вышла в десятый четвертьфинал в сезоне. Она выиграла в этом сезоне все, кроме тех, в которых встречалась с Александровой – американка проиграла ей в Дохе и Штутгарте.

Дальше Пегула поборется с Ивой Йович или Катериной Синяковой.