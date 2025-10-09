0

Пегула вышла в 10-й четвертьфинал в сезоне

Джессика Пегула обыграла Екатерину Александрову в 4-м круге тысячника в Ухане.

Матч завершился со счетом 7:5, 3:6, 6:3. Их счет в личке сравнялся – теперь у них 3:3.

Пегула вышла в десятый четвертьфинал в сезоне. Она выиграла в этом сезоне все, кроме тех, в которых встречалась с Александровой – американка проиграла ей в Дохе и Штутгарте.

Дальше Пегула поборется с Ивой Йович или Катериной Синяковой.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoWTA
logoWuhan Open
logoДжессика Пегула
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Ухань (WTA). 3-й круг. Самсонова проиграла Соболенко, Швентек встретится с Бенчич, Гауфф – с Чжан Шуай, Александрова выбыла
19сегодня, 06:06Live
Шанхай (ATP). 1/4 финала. Руне борется с Вашеро, Джокович встретится с Бергсом
1218 минут назадLive
Соболенко вышла в 1/4 финала на 10-м турнире подряд – она не проигрывает раньше этой стадии с марта
223 минуты назад
Оже-Альяссим после победы над Музетти в Шанхае: «Чувствую себя даже лучше, чем в 2022 году»
2вчера, 21:01
Медведев о том, что сыграл с Тьеном третий раз в сезоне: «Кажется, он психологически меня травмировал»
16вчера, 19:50
Стефанос Циципас: «Силу человека определяет не то, насколько громко он празднует победы, а то, как переживает поражения»
14вчера, 19:02
Соболенко о тренировках с Джоковичем перед турнирами в Китае: «Надеюсь, Новак победит в Шанхае. Скажу, что благодаря мне он стал чемпионом»
2вчера, 18:23
Медведев после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае: «###### в рот, сука! ######, #####, #####! ## твою мать, #####!»
78вчера, 17:28Фото
Потапова о том, что Андреева материлась в игре с Зигемунд: «Как будто все тихони, и никто не ругается. Будьте проще!»
29вчера, 16:59
Медведев о Тьене: «После Синнера, Алькараса и Большой тройки он самый сложный соперник, с которым я сталкивался»
20вчера, 16:37
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото