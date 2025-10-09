  • Спортс
  • 204-я ракетка мира Вашеро на «Мастерсе» в Шанхае впервые вышел в полуфинал на уровне ATP
204-я ракетка мира Вашеро на «Мастерсе» в Шанхае впервые вышел в полуфинал на уровне ATP

204-я ракетка мира Валентин Вашеро вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае.

Монегаск в четвертьфинале за 2 часа 59 минут обыграл 11-ю ракетку мира Хольгера Руне – 2:6, 7:6(4), 6:4. Его баланс против игроков топ-20 в этом сезоне стал 6:1, причем четыре победы он одержал на этом турнире.

С момента появления «Мастерсов» в 1990-м только №550 Крис Вудрафф был в рейтинге ниже, когда вышел в полуфинал турнира этой категории. Это было в Индиан-Уэллс в 1999-м.

До турнира в Шанхае Вашеро шесть раз играл в сетке одиночных турниров на уровне ATP. Его лучшим результатом был второй круг на «Мастерсе» в Монте-Карло в этом году.

На следующей неделе 26-летний монегаск дебютирует в топ-100. В живом рейтинге он идет сейчас 92-м.

Дальше Вашеро сыграет с Новаком Джоковичем или Зизу Бергсом.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
