23 факта о Мирре Андреевой – новой суперзвезде нашего спорта

17-летняя Мирра Андреева – в полуфинале «Ролан Гаррос» . Что нужно знать о главной теннисистке России прямо сейчас?

1. Она родилась в Красноярске и там же начала заниматься теннисом.

2. У нее есть старшая сестра, 19-летняя Эрика – тоже теннисистка. Сейчас она 100-я ракетка мира. Начало в туре у нее было многообещающим – в 17 лет она впервые обыграла теннисистку топ-100, а в 18 выиграла дебютный матч на уровне WTA. Но потом прогресс притормозил, и Мирра ее обошла.

3. Вообще в теннис сестры играют из-за Эрики – правда, очень косвенно. Когда их мама Раиса была беременна Эрикой, она много смотрела теннис и в него влюбилась. Поэтому, когда появилась возможность отдать дочек в теннис – она это сделала.

4. Мирру часто сравнивают с великой Мартиной Хингис – и не только из-за того, что обе рано выстрелили , но и по игре.

Сама она считает сравнения не совсем корректными:

«Мы все же немного разные – она играла в умный теннис, как бы читала игру. Мне кажется, она была чуть более агрессивной, не боялась ходить к сетке. Я предпочитаю оставаться на задней линии. Если есть возможность, тогда, конечно, иду к сетке.

Мне кажется, она всегда стремилась выходить вперед, чтобы завершать розыгрыши у сетки. Я же могу делать это с задней линии, для меня это привычнее».

5. Мирра начала играть в Красноярске, потом ради тенниса переехала в Сочи, а в итоге оказалась в академии Жана-Рене Лиснара во Франции – именно там тренировался Даниил Медведев. Но в январе она сказала, что там уже не базируется. После этого с ней какое-то время ездил красноярский тренер Константин Крюков.

6. Сейчас Мирра работает с чемпионкой «Уимблдона» Кончитой Мартинес – и в интервью благодарит ее за обретенное спокойствие. При этом подход к тактическим разборам не изменился – и со старой командой, и с новой она рассказывала, что внимательно все слушает, а потом сразу же забывает.

7. В этом году в Австралии нашла близнеца – квокку.

8. С Австралией связан и главный юниорский успех Андреевой – там она вышла в финал Australian Open-2023, где проиграла Алине Корнеевой.

9. После этого Мирра организовала себе 16-матчевую серию побед на профессиональном уровне, которую завершила только Арина Соболенко в Мадриде.

10. Мирру часто сравнивают не только с Хингис, но и с Марией Шараповой – потому что она блондинка из России, которая рано начала выигрывать. В прошлом году Андреева рассказала, о чем бы спросила Марию:

«Я бы спросила, что она чувствовала, когда в 17 лет выиграла свой первый «Большой шлем». Потом мне бы хотелось узнать и что-то другое, но в первую очередь мне интересны ее ощущения после победы на «Уимблдоне»-2004».

11. Несмотря на звездный статус, Андреева часто говорит, что в жизни она обычный подросток. Например, в прошлом году рассказывала:

«В свободное от тенниса время люблю читать и смотреть сериалы, а на выходных предпочитаю поспать подольше, примерно часов до 11. А после мы обычно гуляем всей семьей. Из типичной подростковой жизни — это то, что мама может поругать, если оставила посуду на столе или разбросала одежду. Иногда мы с Эрикой спорим о чем-то, но чаще закрываемся в комнате и вместе что-нибудь делаем».

12. В прошлом году Мирра еще училась в школе – в целом «довольно хорошо», но химия шла «очень плохо».

13. При этом Мирра еще до «Ролан Гаррос» преодолела отметку в миллион долларов призовых. Но за деньгами она не следит: «Все деньги идут родителям, и они решают, что с ними делать».

У нее с родителями общий счет – и, например, по уведомлениям о движении денег на нем Мирра узнала, что мама купила ей подарок на день рождения.

14. Мирра – девушка с характером. Она может и себя укусить , и ракетку кинуть, и отказаться жать руку судье – так было в прошлом году на «Уимблдоне», когда Андреева посчитала, что арбитр допускала ошибки не в ее пользу.

15. А еще она называется себя «странной перфекционисткой»: «В комнате у меня полный бардак. Но когда мы играем в карты или я готовлю, все должно быть идеально. Это типа, я не знаю... Я не перфекционистка, но на корте веду себя так».

16. По поводу карт. Сейчас у Мирры стоит важная задача – научить команду играть в дурака: «В Австралии вроде бы научила фитнес-тренера, он все тогда понял, но сейчас говорит, что уже забыл».

17. Сейчас Мирра играет на центральных кортах крупнейших турниров, но начинала она, естественно, на соревнованиях ITF. Воспоминания не самые приятные: «Там всем на тебя по барабану, ты играешь на каких-то говнокортах, где мяч просто не отскакивает. И если начинаешь жаловаться, они еще тебя говном польют: «Что ты тут такой выделываешься? Играй давай». А тут все тебя, извиняюсь, облизывают, так все четенько, так все хорошо».

18. У Мирры нет любимого покрытия: «Когда я играю на харде, то скучаю по грунту, а когда я играю на грунте, то скучаю по харду».

19. Зато у нее есть хвалебный комментарий от Энди Маррея в рамочке: «Это был подарок от моей подруги, и он всегда со мной, в моей сумке».

Похвалу именно от Маррея она так ценит, потому что британец – ее краш. Когда в прошлом году россиянка выстрелила в Мадриде, она сказала: «Тут потрясающая атмосфера. Ты сидишь за обедом, а вокруг звезды. Видишь Энди Маррея – а он такой красивый в жизни! Такой потрясающий».

А сейчас между ними забота и почтение .

20. В прошлом году появились слухи, что Мирра оформляет гражданство Франции. Она и ее команда это опровергли.

«Я родилась в России и до позапрошлого года жила между Красноярском, Сочи и Москвой. В силу теннисного расписания тренировочный процесс сейчас в основном организован в Каннах, у меня обычная студенческая виза.

Менять гражданство не планирую. На каникулы лечу домой в Красноярск», – объяснила Мирра.

21. Зимой Андреева сыграла выставочный матч против мужчины – на тот момент №1145 ATP Яниса Газуани Дюрана. Он оказался сильнее – 7:5, 6:2.

22. Встреча с мужчиной случилась, потому что с Андреевой отказалась играть украинка Марта Костюк. А другая украинка – Даяна Ястремская – требовала наказать Мирру за лайки к пророссийским постам в соцсетях. WTA отказалась.

23. Цели Мирры на ближайший год – попасть в топ-10. Мечта на карьеру – выиграть 25 «Больших шлемов».

До первого осталось победить в двух матчах.

Мирра – гордость. Она игнорирует все лишнее: проблемы соперницы, давление и даже счет

Фото: Gettyimages /Bongarts / Staff, Clive Brunskill / Staff, Corbis / Contributor, Tim Goode / Stringer