Димитров снялся с турнира в Стокгольме. Он не играет с тех пор, как получил травму на «Уимблдоне»

Григор Димитров снялся с ATP 250 в Стокгольме, который пройдет 13-19 октября.

Он финалист прошлого года. В основную сетку в таким образом попал Себастьян Корда.

Болгарин пропускает все турниры после того, как получил травму грудной мышцы в матче с Янником Синнером на «Уимблдоне», ведя 2:0 по сетам.