Алькарас представит собственный логотип от Nike на итоговом турнире (Murcia Plaza)

Карлос Алькарас презентует свой логотип, созданный Nike, на итоговом турнире ATP.

Об этом сообщает испанское медиа Murcia Plaza. По их информации, логотип уже готов и согласован с Алькарасом.

Также к числу спонсоров испанца добавился банк Itaú и Danone.

Напомним, итоговый турнир пройдет в Турине с 9 по 16 ноября.