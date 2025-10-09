Соболенко вышла в 1/4 финала на 10-м турнире подряд – она не проигрывает раньше этой стадии с марта

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал на десятом турнире подряд.

Первая ракетка мира в третьем круге в Ухане победила Людмилу Самсонову со счетом 6:3, 6:2.

Начиная с мартовского тысячника в Индиан-Уэллс она не проигрывает раньше четвертьфинала. Этот четвертьфинал стал десятым подряд.

Вообще для белоруски это 30-й четвертьфинал тысячника в карьере (баланс – 11:18). Два последних на турнирах в Риме и Цинциннати она проиграла.

Соболенко стала чемпионкой трех последних турниров в Ухане – в 2018-м, 2019-м и 2024-м. Она не проиграла ни одного из 19 матчей, которые здесь провела.

Дальше Соболенко встретится с Еленой Рыбакиной или Линдой Носковой.