2

Таусон получила травму по ходу матча с Паолини и снялась в решающем сете

Клара Таусон получила травму во время матча с Жасмин Паолини в Ухане.

Датчанка выиграла первый сет, но во втором травмировала бедро или пах и вызвала врача на корт при счете 1:4. В итоге она снялась с матча по ходу решающей партии – 6:3, 1:6, 1:3.

Паолини вышла в четвертьфинал на третьем тысячнике подряд. Дальше она сыграет с Игой Швентек или Белиндой Бенчич

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoКлара Таусон
logoЖасмин Паолини
травмы
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Шанхай (ATP). 1/4 финала. Джокович сыграет с Бергсом, Руне проиграл 204-й ракетке мира Вашеро
921 минуту назадLive
204-я ракетка мира Вашеро на «Мастерсе» в Шанхае впервые вышел в полуфинал на уровне ATP
18 минут назад
Димитров снялся с турнира в Стокгольме. Он не играет с тех пор, как получил травму на «Уимблдоне»
127 минут назад
Ухань (WTA). Рыбакина играет с Носковой, Швентек встретится с Бенчич, Зигемунд, Синякова вышли в 1/4 финала, Самсонова, Александрова выбыли, Таусон снялась
34сегодня, 08:46Live
Пегула о том, что провела 6 трехсетовиков подряд: «Не помню, когда последний раз матч длился два сета»
2сегодня, 08:24
Алькарас представит собственный логотип от Nike на итоговом турнире (Murcia Plaza)
2сегодня, 07:49
Соболенко вышла в 1/4 финала на 10-м турнире подряд – она не проигрывает раньше этой стадии с марта
2сегодня, 06:57
Пегула вышла в 10-й четвертьфинал в сезоне
сегодня, 06:29
Оже-Альяссим после победы над Музетти в Шанхае: «Чувствую себя даже лучше, чем в 2022 году»
2вчера, 21:01
Медведев о том, что сыграл с Тьеном третий раз в сезоне: «Кажется, он психологически меня травмировал»
18вчера, 19:50
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото