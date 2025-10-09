Таусон получила травму по ходу матча с Паолини и снялась в решающем сете

Клара Таусон получила травму во время матча с Жасмин Паолини в Ухане.

Датчанка выиграла первый сет, но во втором травмировала бедро или пах и вызвала врача на корт при счете 1:4. В итоге она снялась с матча по ходу решающей партии – 6:3, 1:6, 1:3.

Паолини вышла в четвертьфинал на третьем тысячнике подряд. Дальше она сыграет с Игой Швентек или Белиндой Бенчич