Таусон получила травму по ходу матча с Паолини и снялась в решающем сете
Клара Таусон получила травму во время матча с Жасмин Паолини в Ухане.
Датчанка выиграла первый сет, но во втором травмировала бедро или пах и вызвала врача на корт при счете 1:4. В итоге она снялась с матча по ходу решающей партии – 6:3, 1:6, 1:3.
Паолини вышла в четвертьфинал на третьем тысячнике подряд. Дальше она сыграет с Игой Швентек или Белиндой Бенчич
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости