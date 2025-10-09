Пегула о том, что провела 6 трехсетовиков подряд: «Не помню, когда последний раз матч длился два сета»

Джессика Пегула отреагировала на то, что 6 ее последних матчей были трехсетовыми.

При этом американка проиграла только один из них – в полуфинале в Пекине она уступила Линде Носковой.

Сейчас Пегула вышла в четвертьфинал тысячника в Ухане, победив Екатерину Александрову – 7:5, 3:6, 6:3.

«Не помню, когда последний раз матч длился два сета. Но я очень упорно сражалась, и многие из соперниц были очень сильными.

С закрытой крышей условия были другими, и, думаю, нам потребовалось немного времени, чтобы адаптироваться. Но потом до конца матча уровень был очень высоким».

Дальше она сыграет с Ивой Йович или Катериной Синяковой.