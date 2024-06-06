Паолини впервые вышла в финал «Большого шлема»

15-я ракетка мира победила №38 Мирру Андрееву в полуфинале « » – 6:3, 6:1.

Паолини впервые в карьере выиграла на грунте шесть матчей подряд.

До этого турнира 28-летняя Паолини ни разу не проходила в Париже дальше второго круга, а на «Больших шлемах» в целом – дальше четвертого.

Она первая итальянка в финале ТБШ с US Open-2015, когда обыграла , и первая итальянка в финале «Ролан Гаррос» после Сары Эррани в 2012-м.

В понедельник Паолини обновит свой наивысший рейтинг. Она гарантировала себе седьмую строчку и станет пятой, если выиграет турнир.

За титул она поборется с первой ракеткой мира , которой уступает в личных встречах 0:2.

Эх, Мирра проиграла в 1/2 «Ролан Гаррос». Взяла всего 4 гейма – и плакала