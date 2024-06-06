Паолини впервые вышла в финал «Большого шлема»
15-я ракетка мира Жасмин Паолини победила №38 Мирру Андрееву в полуфинале «Ролан Гаррос» – 6:3, 6:1.
Паолини впервые в карьере выиграла на грунте шесть матчей подряд.
До этого турнира 28-летняя Паолини ни разу не проходила в Париже дальше второго круга, а на «Больших шлемах» в целом – дальше четвертого.
Она первая итальянка в финале ТБШ с US Open-2015, когда Флавия Пеннетта обыграла Роберту Винчи, и первая итальянка в финале «Ролан Гаррос» после Сары Эррани в 2012-м.
В понедельник Паолини обновит свой наивысший рейтинг. Она гарантировала себе седьмую строчку и станет пятой, если выиграет турнир.
За титул она поборется с первой ракеткой мира Игой Швентек, которой уступает в личных встречах 0:2.
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Ничего, полуфинал это уже ого-го результат, по-моему со времён шального выхода Павлюченковой в финал рг наши так далеко не заходили, а уж до этого вообще не вспомнить когда такое было. Ещё будет прибавлять уверен. Спасибо Мирре за турнир, было круто!
Явно подошла к матчу с нужным настроем.
Гораздо приятнее, чем наш, где сафиулинных спонструют бандосы с несколькими макрухами, а 17 летней девочке прививают z взгляды на неокрепший ум, видимо такие же родители
Как то больше симпатизируешь первым, зная такое
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