Паолини впервые вышла в финал «Большого шлема»

Теги Флавия Пеннетта Роберта Винчи Ролан Гаррос WTA Сара Эррани Ига Швентек Жасмин Паолини Мирра Андреева Теннис

15-я ракетка мира Жасмин Паолини победила №38 Мирру Андрееву в полуфинале «Ролан Гаррос» – 6:3, 6:1.

Паолини впервые в карьере выиграла на грунте шесть матчей подряд.

До этого турнира 28-летняя Паолини ни разу не проходила в Париже дальше второго круга, а на «Больших шлемах» в целом – дальше четвертого.

Она первая итальянка в финале ТБШ с US Open-2015, когда Флавия Пеннетта обыграла Роберту Винчи, и первая итальянка в финале «Ролан Гаррос» после Сары Эррани в 2012-м.

В понедельник Паолини обновит свой наивысший рейтинг. Она гарантировала себе седьмую строчку и станет пятой, если выиграет турнир.

За титул она поборется с первой ракеткой мира Игой Швентек, которой уступает в личных встречах 0:2.

Эх, Мирра проиграла в 1/2 «Ролан Гаррос». Взяла всего 4 гейма – и плакала

40 комментариев
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К сожалению проблемы, которые были весьма очевидны даже при стоящей на месте Соболенко никуда не ушли. Куча невынужденных срывов и накидывания мяча в центр корта, чтобы подправить сопернице статистику по виннерсам. Обидно, потому что очевидно может играть лучше, но судя по всему силы уже закончились в прошлом матче.
Ничего, полуфинал это уже ого-го результат, по-моему со времён шального выхода Павлюченковой в финал рг наши так далеко не заходили, а уж до этого вообще не вспомнить когда такое было. Ещё будет прибавлять уверен. Спасибо Мирре за турнир, было круто!
+13
-1
+12
Ответ Иван Самойлов
К сожалению проблемы, которые были весьма очевидны даже при стоящей на месте Соболенко никуда не ушли. Куча невынужденных срывов и накидывания мяча в центр корта, чтобы подправить сопернице статистику по виннерсам. Обидно, потому что очевидно может играть лучше, но судя по всему силы уже закончились в прошлом матче. Ничего, полуфинал это уже ого-го результат, по-моему со времён шального выхода Павлюченковой в финал рг наши так далеко не заходили, а уж до этого вообще не вспомнить когда такое было. Ещё будет прибавлять уверен. Спасибо Мирре за турнир, было круто!
У Касаткиной был полуфинал 2 года назад
+7
0
+7
Самая лёгкая победа для Швёнтек в карьере.
+9
-2
+7
Ответ Великий Алонсо
Позорище.....🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️. В этом случае жалко только Звонареву, переоцененная Андреева можно сказать впустую и напрасно снялась с пары, подставив баб Веру, а Паолини в свою очередь и с пары не снялась, и ещё в финал ТБШ вышла.
Заело?
+4
-1
+3
И вышла заслуженно , по игре.
+3
0
+3
Мирре всего 17 лет.... Так что в любом случае даже 1/4 - это уже был успех..... Опыт нужен... Будет опыт - не будет так трясти как сегодня.
+5
-2
+3
В финале болею только за Жасмин.
+5
-3
+2
Ответ goodloser
Паолини с пары не снялась и вышла с Эррани в парный полуфинал. Андреева с пары снялась. И в одиночный финал, и в парный полуфинал не вышла, ещё и Звонарёву подставила.
Она же ребёнок. У старух сил полно, а ребёнку необходимо экономить))
+2
0
+2
Молодцом!
Явно подошла к матчу с нужным настроем.
+2
-1
+1
легкая прогулка для Иги. Впрочем, при обратном результате было бы так же
+1
0
+1
Ничего путного из Мирры в общем не выйдет, думал, что девушка чемпионка растет с характером, оказалась так, калиф на час. Выиграли один матч в сильной соперницы и все, в небеса улетела, как будто ей шлем на блюдечке принесут теперь. Не, с таким подходом чемпионками не становятся.
+7
-6
+1
Как же приятно видеть, как итальянский теннис с достаточно лайтовыми возможностями для входа пролетария, а не только мажоров, начинает потихоньку доминировать.
Гораздо приятнее, чем наш, где сафиулинных спонструют бандосы с несколькими макрухами, а 17 летней девочке прививают z взгляды на неокрепший ум, видимо такие же родители
Как то больше симпатизируешь первым, зная такое
+10
-9
+1
Ответ Nikolay Stavrogin
Как же приятно видеть, как итальянский теннис с достаточно лайтовыми возможностями для входа пролетария, а не только мажоров, начинает потихоньку доминировать. Гораздо приятнее, чем наш, где сафиулинных спонструют бандосы с несколькими макрухами, а 17 летней девочке прививают z взгляды на неокрепший ум, видимо такие же родители Как то больше симпатизируешь первым, зная такое
Z взгляды? Ястремскую что-ли перечитал?) как минимум она неплохо общается с теннисисткой из Украины Котляр, лайкает и пишет комменты ей в соцсетях. Или ты байтишь просто?
+2
-1
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Ответ Йенс Мустерманн
Вот и у Мирры есть уже полуфинал, а Рублёв всё вылетает в четвертьфиналах )
У Рууда есть три финала шлема и один на итоге
А Рубля 2 Мастерса
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Ответ Roman Araslanov
Самая лёгкая победа для Швёнтек в карьере.
Осака лопухнулась жестко.
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Объяснимый недостаток опыта помешал Мирре показать свою игру.
Ждём Уимблдон!
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Ответ Nikolay Stavrogin
Это надо иванчаю90 ответить. Он меня вчера ответственно заверил, что Мирра их z девочка и я не имею права к ней прикасаться. Как и медведев их мальчик. Неужели наврал?
Останови уже свою тряску второй день.
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Ответ goodloser
Паолини с пары не снялась и вышла с Эррани в парный полуфинал. Андреева с пары снялась. И в одиночный финал, и в парный полуфинал не вышла, ещё и Звонарёву подставила.
А если бы сыграла пару и не вышла в финал, на Звонареву всех собак бы повесили - из-за полтинника перенапрягла ребенка и ему немного не хватило? Спасибо. Все правильно они сделали, это грамотное решение тренера. Другой вопрос, что отсутствие дня отдыха между 1/4 и 1/2 на БШ - это ненормально.
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Ответ Lasto
Z взгляды? Ястремскую что-ли перечитал?) как минимум она неплохо общается с теннисисткой из Украины Котляр, лайкает и пишет комменты ей в соцсетях. Или ты байтишь просто?
Это надо иванчаю90 ответить. Он меня вчера ответственно заверил, что Мирра их z девочка и я не имею права к ней прикасаться. Как и медведев их мальчик. Неужели наврал?
+1
-1
0
Ответ zzzeeerrrooo
У Рууда есть три финала шлема и один на итоге А Рубля 2 Мастерса
У Алёны Остапенко и Эммы Радукану есть титула на шлемах 😎
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Ответ Иван Самойлов
Как-то вылетело из головы. Возможно мозг вычеркнул из воспоминаний полуфинал со Швентек
В 2009 Кузнецова и Сафина разыграли финал РГ.
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Ответ Lasto
У Касаткиной был полуфинал 2 года назад
Как-то вылетело из головы. Возможно мозг вычеркнул из воспоминаний полуфинал со Швентек
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Ответ Сергей Гуцол
Ну если так же вдохновенно сыграет и в субботу шансы небольшие есть победить Игу
Не сможет, фарт закончился
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Ответ Roman Araslanov
Самая лёгкая победа для Швёнтек в карьере.
как раз таки Паолини возьмёт и навяжет ей серьёзную борьбу и всех удивит:)
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Респект и уважуха Паолини. С такими физическими данными забрать в 28 лет 1000-к и выйти в финал шлема, зайти в 10 рейтинга.
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В финале в трех сетах возьмет титул.
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Паолини, до прошлого года много лет отлетавшая в первых кругах "Пескара Оупен" от Тревизан, Шерифов и Кочареттов, хронически, почти всю жизнь пребывая во второй сотне рейтинга с прошлого года неожиданно и стремительно выдвигается в легенды мирового тенниса)) Изумительный опыт профессора Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого организма.
Новая область открывается науке: без реторты Фауста создан гомункул.
Колба биохимиков вызвала к жизни новую теннисную единицу. Профессор Преображенский - вы творец!
По строению тела - спортсменка, вес 3 пуда. Рост маленький. Ест человеческую пищу.
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Видимо Паолинчику придется спасать теннис)
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Паолини с пары не снялась и вышла с Эррани в парный полуфинал. Андреева с пары снялась. И в одиночный финал, и в парный полуфинал не вышла, ещё и Звонарёву подставила.
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Паолини цепкая
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