Елена Рыбакина: «Сейчас по здоровью есть вопросы с аллергиями и сном»

Теги Ролан Гаррос WTA Елена Рыбакина Sports – Казахстан Теннис

Елена Рыбакина прокомментировала результаты первой половины сезона.

С начала года казахстанка взяла 3 титула и сыграла 5 финалов. На «Ролан Гаррос» она дошла до четвертьфинала.

– Я очень довольна результатами. Я провела очень много матчей, побеждала топ-игроков. Конечно, было много взлетов и падений, я пропускала некоторые турниры. Я бы хотела играть везде, но если мой организм на пределе, я не могу ничего сделать.

Сейчас я вполне рада. Если смогу продолжать в том же духе до конца года, то все будет очень даже неплохо.

– Вы упомянули, что у вас есть некоторые проблемы за пределами корта.

– Я не буду углубляться в эту тему. Я много работаю, и, как я уже сказала, у меня много взлетов и падений. Все всегда по-разному, но и календарь тоже непростой.

В конце концов, каждый старается справиться как можно лучше. Но если организм на пределе, нельзя выходить на корт. Если я не готова на 100%, то есть риск получить еще большую травму.

Сейчас по здоровью есть вопросы с аллергиями и сном, так что это немного отличается от прошлого года, когда у меня были проблемы со спиной. Я лечусь. Это всегда нестабильно. Это теннис, поэтому мы просто пытаемся как можно лучше подготовиться к «Большим шлемам» и «тысячникам».

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Понятно, что сон - это психологическая проблема. Справиться можно, но не быстро. Главное осознать в чем проблема, а не закрываться от неё.
+2
-1
+1
Такая себе отговорка Ленусь, придумай поинтереснее что-нибудь.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий