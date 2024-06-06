Елена Рыбакина: «Сейчас по здоровью есть вопросы с аллергиями и сном»

Елена Рыбакина прокомментировала результаты первой половины сезона.

С начала года казахстанка взяла 3 титула и сыграла 5 финалов. На «Ролан Гаррос» она дошла до четвертьфинала.

– Я очень довольна результатами. Я провела очень много матчей, побеждала топ-игроков. Конечно, было много взлетов и падений, я пропускала некоторые турниры. Я бы хотела играть везде, но если мой организм на пределе, я не могу ничего сделать.

Сейчас я вполне рада. Если смогу продолжать в том же духе до конца года, то все будет очень даже неплохо.

– Вы упомянули, что у вас есть некоторые проблемы за пределами корта.

– Я не буду углубляться в эту тему. Я много работаю, и, как я уже сказала, у меня много взлетов и падений. Все всегда по-разному, но и календарь тоже непростой.

В конце концов, каждый старается справиться как можно лучше. Но если организм на пределе, нельзя выходить на корт. Если я не готова на 100%, то есть риск получить еще большую травму.

Сейчас по здоровью есть вопросы с аллергиями и сном, так что это немного отличается от прошлого года, когда у меня были проблемы со спиной. Я лечусь. Это всегда нестабильно. Это теннис, поэтому мы просто пытаемся как можно лучше подготовиться к «Большим шлемам» и «тысячникам».