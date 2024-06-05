Ого, Рыбакину вышибли с «Ролан Гаррос». Точнее она вышибла себя сама

Сенсация от Жасмин Паолини.

Перед четвертьфиналом «Ролан Гаррос» Жасмин Паолини дважды проходила Елену Рыбакину на турнирах – но один раз представительница Казахстана снялась по ходу матча, а во второй раз отказалась до.

Рыбакина обыгрывала ее дважды – но оба раза было тяжело. В этом году в Штутгарте – три сета, в прошлом году в Риме – две партии, но с тай-брейком.

Так что ей было трудно, но она побеждала. В этот раз не получилось – 2:6, 6:4, 4:6.

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Первые сета полтора Паолини играла просто волшебно.

● Она шикарно двигалась и находила ответы на любые выпады Рыбакиной.

● Форхенд работал на безумном уровне. Она создавала невероятные углы.

● И накручивала мяч так, что Рыбакина не справлялась.

● Бэкхенд у Паолини вроде бы слабее, но и с него проходили пушечки.

● А на подаче в первом сете Жасмин, например, проиграла всего одно очко – когда вела 5:2, 40:0.

● В обороне итальянка была великолепна за счет глубоких ударов без скорости, которые вынуждали Елену самостоятельно что-то создавать – а с этим были проблемы.

Трудно представить, чтобы Рыбакина могла играть хуже, чем в первом сете. Она как будто не проснулась – очень медленно двигалась, била с прямых ног и ошибалась раз за разом. 16 невынужденных – а у соперницы была всего одна.

Паолини создала брейк-пойнты в каждом гейме на приеме и вполне могла забирать партию с баранкой.

***

Было понятно, что такая картина вряд ли сохранится весь матч – и потому, что Паолини вряд ли сможет удержать этот уровень, и потому, что Рыбакина вряд ли не прибавит.

Это и случилось. Со второго сета Елена добавила стабильности и плотности ударам, ноги у нее зашевелились, а Паолини наоборот стала больше ошибаться и хуже держала темп. Постепенно возникло ощущение, что Рыбакина перехватила инициативу.

Но Жасмин вцепилась. Она удержала несколько тяжелых геймов в начале третьего сета. При счете 3:4 взяла подачу под ноль. А дальше вернулась Рыбакина первого сета.

Просто хронология гейма при счете 4:4. Елена начала эйсом, а дальше – ошибка, ошибка, ошибка, ошибка.

В следующем гейме, когда Паолини подавала на матч, Рыбакина тоже выдала четыре ошибки – только две из них вынужденных.

Так все и закончилось.

По сути, в этом матче мы увидели двух Паолини – гениальную художницу первого сета и бойца третьей партии. Но если бы Рыбакина сумела поддержать уровень хотя бы на уровне 80% своих возможностей, она бы скорее всего победила.

Так что, по сути, Елена с «Ролан Гаррос» вышибла себя сама.

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Паолини продолжает прорывной сезон. В этом году она выиграла тысячник в Дубае, дебютировала в топ-20 – и вот теперь впервые вышла в полуфинал «Большого шлема».

Следующая соперница – Арина Соболенко или Мирра Андреева.

Фото: Gettyimages /Clive Brunskill / Staff; East News /AP Photo/Aurelien Morissard