Рыбакина о поражении от Паолини: «Это точно не мой лучший день»

Теги Ролан Гаррос WTA Елена Рыбакина Жасмин Паолини Sports – Казахстан Теннис

Елена Рыбакина прокомментировала поражение в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Казахстанка уступила Жасмин Паолини со счетом 2:6, 6:4, 4:6.

– Это точно не мой лучший день. Она играла очень хорошо, начала гораздо лучше, хорошо двигалась. На старте я была немного медленной, а она – агрессивной с первого мяча. Потом я просто пыталась найти свою игру, постоянно отступала и пробовала бороться. Но день все равно вышел не лучшим.

Я был близка, но она победила. В конце концов, мне просто нужно сосредоточиться на травяном сезоне.

– Будете ли вы смотреть турниры на следующей неделе?

– Зависит от ситуации. Может быть, немного посмотрю, но точно хочу отдохнуть от тенниса. Опять же, я буду готовиться к траве, делать еще один блок. Думаю, некоторые матчи я обязательно посмотрю, но не полностью, наверное.

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2 комментария
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Лена, может пора попробовать другую команду и тренера и психолога?

Что-то нужно менять, но прежде всего в психологии и настрое на игру

Явно зажалось вчера и ничего не смогла поделать с собой...
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Лена, может пора попробовать другую команду и тренера и психолога? Что-то нужно менять, но прежде всего в психологии и настрое на игру Явно зажалось вчера и ничего не смогла поделать с собой...
Ох уж эти бесценные рекомендации. По смене команды (которая её довела до текущего непрозябания, мягко говоря) вкупе с непременным "психологом" (который нечто среднее между физруком и чирлидером). Непременно забожит на грунте.
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