Рыбакина о поражении от Паолини: «Это точно не мой лучший день»

Елена Рыбакина прокомментировала поражение в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Казахстанка уступила Жасмин Паолини со счетом 2:6, 6:4, 4:6.

– Это точно не мой лучший день. Она играла очень хорошо, начала гораздо лучше, хорошо двигалась. На старте я была немного медленной, а она – агрессивной с первого мяча. Потом я просто пыталась найти свою игру, постоянно отступала и пробовала бороться. Но день все равно вышел не лучшим.

Я был близка, но она победила. В конце концов, мне просто нужно сосредоточиться на травяном сезоне.

– Будете ли вы смотреть турниры на следующей неделе?

– Зависит от ситуации. Может быть, немного посмотрю, но точно хочу отдохнуть от тенниса. Опять же, я буду готовиться к траве, делать еще один блок. Думаю, некоторые матчи я обязательно посмотрю, но не полностью, наверное.