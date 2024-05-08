Бадоса о расставании с Циципасом: «Это напоминает мне историю Шараповой и Димитрова – встречаешь нужного человека, но в неправильный момент»
Паула Бадоса прокомментировала расставание со Стефаносом Цицицпасом.
Об их отношениях стало известно в мае 2023-го.
«Последние дни были трудными эмоционально, но я сильная, поэтому стараюсь справиться со всем по максимуму. Горжусь тем, как я это прохожу.
Когда у нас по отдельности все было хорошо, отношения тоже были хорошими. Но в другие моменты у нас отдельные карьеры, проблемы, и иногда лучше все это разделить.
Это очень напоминает мне историю Марии [Шараповой] и Григора [Димитрова]. Ты встречаешь нужного человека, но, может быть, в неправильный момент. Немного похоже на это.
У нас отличные взаимоотношения. Он прекрасный парень, я желаю ему всего наилучшего и знаю, что это взаимно.
Меня поддерживают очень много людей – моя семья, команда, друзья. Я чувствую поддержку даже от его семьи и команды. Они все очень добры по отношению к каждому из нас.
В конце концов, ничего плохого не случилось. Это просто жизнь.
Мы все равно продолжим видеться в туре. Никогда не знаешь, что может произойти в будущем».
❤️ Циципас и Бадоса – такая милота! Вместе заминались после матча, обнимались, хихикали