Бадоса о расставании с Циципасом: «Это напоминает мне историю Шараповой и Димитрова – встречаешь нужного человека, но в неправильный момент»

Паула Бадоса прокомментировала расставание со Стефаносом Цицицпасом.

Об их отношениях стало известно в мае 2023-го.



«Последние дни были трудными эмоционально, но я сильная, поэтому стараюсь справиться со всем по максимуму. Горжусь тем, как я это прохожу.

Когда у нас по отдельности все было хорошо, отношения тоже были хорошими. Но в другие моменты у нас отдельные карьеры, проблемы, и иногда лучше все это разделить.

Это очень напоминает мне историю Марии [Шараповой] и Григора [Димитрова]. Ты встречаешь нужного человека, но, может быть, в неправильный момент. Немного похоже на это.

У нас отличные взаимоотношения. Он прекрасный парень, я желаю ему всего наилучшего и знаю, что это взаимно.

Меня поддерживают очень много людей – моя семья, команда, друзья. Я чувствую поддержку даже от его семьи и команды. Они все очень добры по отношению к каждому из нас.

В конце концов, ничего плохого не случилось. Это просто жизнь.

Мы все равно продолжим видеться в туре. Никогда не знаешь, что может произойти в будущем».

❤️ Циципас и Бадоса – такая милота! Вместе заминались после матча, обнимались, хихикали