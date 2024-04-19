Бадоса о новом повреждении: «Медосмотр выявил небольшой надрыв приводящей мышцы бедра»

Паула Бадоса рассказала о травме, которую получила по ходу матча с Ариной Соболенко в Штутгарте. Испанка снялась при счете 6:7(4), 6:4, 3:3.

«Всем привет! В первую очередь хочу поблагодарить всех за поддержку. Я переживаю непростые времена. Медосмотр выявил небольшой надрыв приводящей мышцы бедра.

Теперь мы с командой будем работать, чтобы я смогла выступить в Мадриде. Вы знаете, что возможность играть перед вами дома для меня особенная. Я сделаю все, чтобы выйти на этот корт и снова всех порадовать❤️», – написала Бадоса в сторис инстаграма.