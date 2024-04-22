Паула Бадоса: «В Индиан-Уэллс врачи сказали мне, что продолжать карьеру будет очень сложно. Так что будет здорово, если я смогу играть еще три-четыре года»

Паула Бадоса рассказала о возвращении в тур после травмы спины.

В 2023-м она получила стрессовый перелом позвоночника на турнире в Риме и досрочно завершила сезон.

«Любовь к теннису заставляет меня продолжать сражаться каждый день. У меня всегда была цель быть лучшей в мире, выигрывать турниры, сражаться с топ-теннисистками. Конечно, еще мне нравится вдохновлять детей, особенно дома, в Испании.

Но другая часть меня думает: «Ты о чем?» Я не чувствую себя старой, но иногда есть ощущение опустошенности, когда долго что-то преодолеваешь. Морально очень тяжело, особенно в прошлом году и сейчас, когда я вижу себя в местах, в которых совсем не думала оказаться, где мне вообще не нравится. Иногда я понимаю, что я не так играю, как хотелось бы, что я стала менее сильной физически.

Я всегда думаю, что я боец, но все эти вещи влияют на уверенность. Я встречаюсь с топ-игроками на слишком ранних стадиях. Мне одновременно и нужны матчи, и я провожу их с теми, с кем должна играть почти идеально. Думаю об этом постоянно, и, честно говоря, это все непросто.

Но уровень по-прежнему со мной. На турнирах сейчас абсолютно нормально, что я немного больше ошибаюсь, что у меня больше двойных. Может, я должна сыграть больше матчей с игроками, которые как раз позволят мне чуть больше ошибаться, в отличие от Даниэль Коллинс или Арины Соболенко, с которыми я играла недавно. Если в игре с ними ошибиться, сделать двойную, то тут же получишь брейк.

Я никогда не тренировалась упорнее, чем последние 1,5 месяца, когда у меня ушла боль. Думаю, я готова, мне просто нужны встречи, чтобы морально снова почувствовать себя собой.

В Индиан-Уэллс (Бадоса снялась с турнира из-за травмы – Sports) врачи сказали мне, что продолжать карьеру будет очень сложно. Я ответила: «Хорошо, но скажите как». Поэтому тогда мне сделали первую инъекцию кортизона. Они сказали, что это единственный вариант, который они могут предложить и что мне, возможно, придется продолжать их делать, если я хочу играть еще несколько лет. Я ответила: «Еще несколько лет? Мне еще 26».

Мне было очень тяжело это принять, потому что придется играть меньше турниров, особенно на харде. Я очень люблю соревноваться, так что для меня это были очень плохие новости. Но они сказали, что игра на натуральных покрытиях сделает все немного лучше. Грунт – оптимальный вариант для меня, трава – думаю, тоже нормально. Они менее разрушительны, потому что больше всего я страдаю на харде.

Сейчас я очень рада, что со мной все в порядке. Будет здорово, если я смогу играть еще три-четыре года, провести полный сезон-2024 и достичь настолько высокого рейтинга, насколько это сегодня возможно. Я не люблю цифры, но хотелось бы вернуться в топ-30. Конечно, топ-10 было бы потрясающе, но, думаю, в этом году это слишком сложно. Но, может быть, через год-полтора я буду там.

Я все еще очень напугана [словами врачей в Индиан-Уэллс]. Тогда они сказали, что [инъекция] сработает на несколько месяцев, а потом, возможно, нужно будет смотреть заново. Мне страшно, что снова придется остановиться. Боль всегда есть, но иногда она такая, что я просто не могу с ней справиться. Но сейчас могу, и это единственная хорошая вещь в этой ситуации».