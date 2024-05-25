Бадоса о воссоединении с Циципасом: «Все было очень публично, поэтому теперь мы хотим больше приватности»

Паула Бадоса прокомментировала возобновление отношений со Стефаносом Циципасом.

«Ну, [Стефанос] уже все сказал. Все предельно ясно. Сейчас наши отношения очень хорошо складываются. Он уже объяснил. Мне больше нечего добавить.

Это уже наша личная жизнь. Вот что мне или нам не нравилось – все было очень публично, поэтому теперь мы хотим больше приватности. Я прекрасно понимаю, что это будет непросто, потому что мы два публичных человека, и нас будут спрашивать, но мы хотим больше приватности, потому что нелегко совмещать личное и карьеру.

Давайте не будем усложнять, потому что, как мне кажется, так полезнее и разумнее».