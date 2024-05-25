Бадоса о воссоединении с Циципасом: «Все было очень публично, поэтому теперь мы хотим больше приватности»

Теги светская хроника ATP WTA Паула Бадоса Стефанос Циципас Теннис

Паула Бадоса прокомментировала возобновление отношений со Стефаносом Циципасом.

«Ну, [Стефанос] уже все сказал. Все предельно ясно. Сейчас наши отношения очень хорошо складываются. Он уже объяснил. Мне больше нечего добавить.

Это уже наша личная жизнь. Вот что мне или нам не нравилось – все было очень публично, поэтому теперь мы хотим больше приватности. Я прекрасно понимаю, что это будет непросто, потому что мы два публичных человека, и нас будут спрашивать, но мы хотим больше приватности, потому что нелегко совмещать личное и карьеру.

Давайте не будем усложнять, потому что, как мне кажется, так полезнее и разумнее».

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4 комментария
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Сами устроили публичность, совместный Инстаграмм и т.д а теперь хотим приватности)) смешно
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Хаус цвай
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А я ещё тогда сразу сказал, что вот эта вот публичность до добра не доведёт. Вся эта суета отнимает кучу сил, которые не бесконечны, а потом травмы, а потом ты меня вот тут не поддержал(а), хотя вторая половинка в это время впахивала на тренировке или восстановлении. Ну главное, что ума хватило учиться на собственных ошибках, а посему добру быть.
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Ответ Лёля Иванова
Сами устроили публичность, совместный Инстаграмм и т.д а теперь хотим приватности)) смешно
Никто не давал им года отношений, в начале часто не понятно куда приведут отношения, люди и сами меняются в них, тогда хотелось хайпа, сейчас, вероятно, тишины. Никому плохого не делают, их жизни, их решения.
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