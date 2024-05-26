Алькарас о том, почему молодые игроки получают травмы: «У нас нет возможности долго отдыхать между важными турнирами»

Карлос Алькарас рассказал, почему молодые игроки в туре часто получают травмы.

Испанец пропустил большую часть грунтового сезона из-за травмы предплечья. Янник Синнер пропустил «Мастерс» в Риме и сомневался в участии в «Ролан Гаррос» из-за травмы бедра.

«Думаю, интенсивность в туре возросла. А мы играем очень мощно. Игра стала быстрее и требует большего. И расписание турниров в течение года тоже. У нас нет возможности долго отдыхать между важными турнирами.

Большое количество перемен, думаю, тоже повышает риск травм. Так что много причин, по которым игроки сейчас травмируются».