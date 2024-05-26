Алькарас о том, почему молодые игроки получают травмы: «У нас нет возможности долго отдыхать между важными турнирами»

Теги Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас рассказал, почему молодые игроки в туре часто получают травмы.

Испанец пропустил большую часть грунтового сезона из-за травмы предплечья. Янник Синнер пропустил «Мастерс» в Риме и сомневался в участии в «Ролан Гаррос» из-за травмы бедра.

«Думаю, интенсивность в туре возросла. А мы играем очень мощно. Игра стала быстрее и требует большего. И расписание турниров в течение года тоже. У нас нет возможности долго отдыхать между важными турнирами.

Большое количество перемен, думаю, тоже повышает риск травм. Так что много причин, по которым игроки сейчас травмируются».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий