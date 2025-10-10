  • Спортс
Медведев о матче с де Минауром: «Уже в третьем или четвертом гейме стало ясно, что день будет долгим»

Даниил Медведев поделился эмоциями от выхода в полуфинал «Мастерса» в Шанхае.

Он за 1 час 53 минуты обыграл Алекса де Минаура (6:4, 6:4).

«Я был очень уставшим и понимал, что против Алекса, как и против Лернера [Тьена], придется играть длинные розыгрыши, – сказал Медведев в интервью на корте. – Уже в третьем или четвертом гейме их было несколько и стало ясно, что день будет долгим, но я доволен своей игрой.

В решающие моменты мне удалось сыграть собранно, я хорошо чувствовал мяч и оказывал давление на соперника. Второй сет получился напряженным, но в концовке я прибавил и доволен своим уровнем сегодня».

