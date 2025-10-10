Федерер в паре с актером Донни Йеном выиграл выставочный матч в Шанхае
В Шанхае состоялся благотворительный шоу-матч с участием Роджера Федерера.
Швейцарец в паре с актером Донни Йеном обыграл актера У Лэя и экс-теннисистку Чжэн Цзе – 5:7, 10:8, 7:1.
Федерер – двукратный чемпион «Мастерса» в Шанхае.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
