Федерер в паре с актером Донни Йеном выиграл выставочный матч в Шанхае

В Шанхае состоялся благотворительный шоу-матч с участием Роджера Федерера.

Швейцарец в паре с актером Донни Йеном обыграл актера У Лэя и экс-теннисистку Чжэн Цзе – 5:7, 10:8, 7:1.

Федерер – двукратный чемпион «Мастерса» в Шанхае.

