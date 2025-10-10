Дети Федерера пришли на матч Медведева и де Минаура в Шанхае
Дети Роджера Федерера присутствуют на игре Даниила Медведева и Алекса де Минаура.
С трибун за матчем Медведева наблюдают все четверо детей Роджера и Мирки – дочери-близнецы Майла и Шарлин и два сына-близнеца – Лео и Ленни.
Федерер сегодня прибыл в Шанхай, где после сегодняшних четвертьфиналов состоится шоу-матч с его участием.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TennisTV
