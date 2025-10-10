Елена Веснина: «Очень круто наблюдать за возрождением Медведева из пепла»

Елена Веснина прокомментировала выход Даниила Медведева в полуфинал в Шанхае.

Он обыграл Алекса де Минаура 6:4, 6:4 и второй раз в сезоне вышел в полуфинал «Мастерса».

«Очень круто наблюдать за возрождением Медведева из пепла. Он как феникс. Даниил побеждает не только соперников, но и самого себя. В Шанхае очень сложные условия. Каждый матч и розыгрыш даются ценой потери сил. Это концовка сезона – сил уже не так много. Психологическая усталость присутствует у всех. Даниил молодец! Он борется в каждом матче. Медведев показал чистый теннис с де Минауром. Подача сработала великолепно», – цитирует Веснину «Чемпионат».

