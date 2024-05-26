Алькарас о травме: «Я все еще чувствую себя странно, боюсь бить каждый форхенд на 100%, но рука восстановилась»

Карлос Алькарас рассказал о травме руки.

Из-за нее испанец пропустил «Мастерсы» в Монте-Карло и Риме.

На «Ролан Гаррос» испанец стартовал с победы над Джей-Джей Вульфом – 6:1, 6:2, 6:1.

– Думаю, что рука на 100% [здорова].

Конечно, я все еще чувствую себя странно, боюсь бить каждый форхенд на 100%. Я об этом все еще думаю. Но после матча никакой боли не было, я ничего не ощущал, что очень хорошо для меня.

У меня небольшие ожидания от этого турнира. Но я чувствую больше уверенности после тренировочной недели и первого раунда. Возможно, они станут еще выше, но посмотрим.

Знаете, все, что я могу сказать, – это то, что я прекрасно чувствую себя на корте. В этом матче я чувствовал себя потрясающе, так что, надеюсь, продолжу в том же духе.

– Вы играли в рукаве – это вам как-то помогает? Или вы надеваете его из-за моды?

– Нет, мой физиотерапевт сказал, что рукав помогает определенным образом. Не знаю, чем именно, но он сказал, что помогает (улыбается). Носить рукав не обязательно, но я делаю так на всякий случай.

Все сказали, что это определенным образом помогает мне забыть обо всем, что было с предплечьем. Поэтому я и ношу рукав.