Медведев о физическом состоянии в матче с де Минауром: «Судорог не было, но все равно очень тяжело»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Алексом де Минауром в Шанхае.

Он обыграл австралийца 6:4, 6:4 и второй раз в сезоне вышел в полуфинал «Мастерса».

– Опиши матч. Как физически перенес? Было опасение, что снова схватят судороги. В моменте ты согнулся и задышал.

– Иногда бывает, что не хочется показывать сопернику усталость. А когда ты сгибаешься, это помогает на какое-то время. Но нельзя всегда это делать. Сегодня подумал: «Бог с ним, пусть видит, что я устал, но мне это поможет дышать на следующем розыгрыше». Судорог не было. Я даже перед последним геймом – это разрешено правилами – вызвал физио, он мне чуть помассировал, чтобы точно не свело. Да, было очень тяжело. Но ему, возможно, тоже, потому что в последнем гейме во время тяжелого розыгрыша он ошибся. Я рад, что смог победить.

– Самая важная победа в сезоне? Или с Тьеном была поважнее?

– Да со всеми важная. Помню, Фиса обыграл в Индиан-Уэллс, победа над Зверевым в Галле в тяжелом матче. Победа – это всегда хорошо. Рад, что хорошо играю именно в теннис на этом турнире, доволен собой.

– Может случиться финал с Новаком. Вы давно не играли. Скучал?

– Во-первых, кузены что творят на этом турнире (улыбается) . Во-вторых, это все еще очень далеко. В этом сезоне меня часто спрашивали, как обыграть Синнера , Алькараса . Я говорю: «Да я не играл с ними ни разу, потому что пройти туда не могу». Здесь то же самое.

Если я сыграю с Новаком в финале – класс, вообще супер! С Новаком я люблю играть, и в финалах мы играли. Но сначала надо сыграть с Артуром, обыграть его, показать хороший теннис. Жду хороших подач и сильных ударов, надо совладать с этим, – сказал Медведев в интервью «Чемпионату ».