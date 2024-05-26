Алькарас о матче Надаля и Зверева: «Я точно буду смотреть. Включу это в свое завтрашнее расписание»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал встречу Рафаэля Надаля и Александра Зверева.

Надаль и Зверев встретятся в первом круге «Ролан Гаррос».

«Я буду честен (смеется). Я много раз говорил, что хочу как можно больше насладиться игрой Рафы на и этом турнире, и на последующих.

Не знаю. Я точно буду смотреть. Включу это в свое завтрашнее расписание. Если я смогу прийти посмотреть матч, то я это сделаю. Но они мои соперники, так что я не могу принять чью-то сторону. Но, конечно, это будет очень хороший матч, чтобы посмотреть его как болельщик».

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