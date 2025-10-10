Паолини о том, что допустила всего три невынужденные ошибки в матче со Швентек: «Чтобы победить Игу, нужно играть на пределе»

Жасмин Паолини поделилась эмоциями от разгрома Иги Швентек в Ухане – 6:1, 6:2.

В послематчевом интервью у нее спросили о том, как она допустила всего три невынужденных ошибки в матче со второй ракеткой мира.

«О, правда? Сегодня я вышла на корт с четким пониманием, что должна делать, чтобы доставить ей неудобства. Чтобы победить Игу, нужно играть на пределе – и мне удалось держать уровень от первого до последнего удара».

Также итальянка поделилась ожиданиями от полуфинала против Коко Гауфф.

«Она настоящий боец, удивительно зрелая для своего возраста. Мне нравится слушать ее интервью – она очень вдохновляющий человек и теннисистка. Она сейчас в отличной форме, и, конечно, это будет тяжелый полуфинал», – сказала Паолини.