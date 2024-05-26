Алькарас о травме: «У меня был очень тяжелый месяц – я люблю бороться, и мне было больно не иметь такой возможности»

Теги Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал старт на «Ролан Гаррос».

Он вернулся после травмы предплечья и в первом круге обыграл Джей-Джей Вульфа – 6:1, 6:2, 6:1.

«Очень рад вернуться в Париж и выступать на «Ролан Гаррос». У меня был очень тяжелый месяц – я люблю бороться, играть в теннис, и мне было больно не иметь такой возможности.

Я сделал все, чтобы быть на 100% готовым к «Ролан Гаррос» и показать максимум. Сегодня мне это удалось. Я очень рад, что снова показываю хороший теннис.

Я бы хотел провести больше матчей перед «Ролан Гаррос», но мне не нужно очень много практики, чтобы выйти на 100%. Четырех матчей мало, врать не буду, но я отлично подготовился, тренировался с топ-игроками, хорошо чувствовал себя в движении, форхенд становится все лучше и лучше».

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