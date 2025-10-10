2

Медведев 50-й раз обыграл соперника из топ-10 и вернется в топ-15

Даниил Медведев обыграл Алекса де Минаура в полуфинале в Шанхае – 6:4, 6:4.

Для Медведева эта победа стала 50-й в карьере над соперником из топ-10. Теперь его баланс с десяткой стал 50:52. Он второй по этому показателю среди игроков, рожденных после 1990-го. Больше побед только у Александра Зверева (56).

Также он 50-й раз вышел в полуфинал уровня ATP на харде. Среди действующих игроков только у Гаэля Монфиса (51) и Новака Джоковича больше полуфиналов на харде.

Кроме того, Медведев гарантировал себе возвращение в топ-15. В живом рейтинге он идет 14-м, а в случае победы на турнире станет десятым.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
