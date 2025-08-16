  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Кудерметова выпила пиво с ведущим Tennis Channel после выхода в полуфинал тысячника в Цинциннати
Кудерметова выпила пиво с ведущим Tennis Channel после выхода в полуфинал тысячника в Цинциннати

Вероника Кудерметова выложила фото с пивом после выхода в полуфинал в Цинциннати.

«Tennis Channel, спасибо за восстанавливающий напиток 😍🙏🏻» – подписала фото Кудерметова.

После победы над Варварой Грачевой в четвертьфинале в Цинциннати россиянка пришла в студию Tennis Channel. Во время записи интервью ее угостили бокалом пива, который ей обещал ведущий Пракаш Амритрай после матча с Кларой Таусон в 1/8 финала.

Кудерметова еще в 2023-м рассказывала, что пьет пиво для восстановления после матчей.

«Начала пить пиво – помогло». Секрет лучшего турнира в карьере Кудерметовой

