Кудерметова выпила пиво с ведущим Tennis Channel после выхода в полуфинал тысячника в Цинциннати
Вероника Кудерметова выложила фото с пивом после выхода в полуфинал в Цинциннати.
«Tennis Channel, спасибо за восстанавливающий напиток 😍🙏🏻» – подписала фото Кудерметова.
После победы над Варварой Грачевой в четвертьфинале в Цинциннати россиянка пришла в студию Tennis Channel. Во время записи интервью ее угостили бокалом пива, который ей обещал ведущий Пракаш Амритрай после матча с Кларой Таусон в 1/8 финала.
Кудерметова еще в 2023-м рассказывала, что пьет пиво для восстановления после матчей.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Кудерметовой
