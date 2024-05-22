Джокович о «Ролан Гаррос»: «Надаль – главный фаворит. Но еще есть Рублев, Рууд, Зверев и Циципас»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Александр Зверев Андрей Рублев Каспер Рууд Стефанос Циципас Теннис

Новак Джокович рассказал, кого считает фаворитами на «Ролан Гаррос».

«Определенно, Каспер Рууд один из пяти игроков, которые могут победить на «Ролан Гаррос». Еще есть Александр Зверев, Андрей Рублев, Стефанос Циципас – все, кто выиграл «Мастерсы» на грунте в этом году.

Но когда речь заходит о «Ролан Гаррос» и там оказывается Надаль, то для меня он всегда главный фаворит. После всего, что он сделал на кортах «Ролан Гаррос», нормально и уважительно считать его главным фаворитом. Конечно, сейчас с его уровнем игры все немного иначе. Но это «Ролан Гаррос», и это Надаль.

После них, может быть, иду я – если буду чувствовать себя и хорошо и хорошо играть. На «Больших шлемах» я немного другой игрок».

10 комментариев
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Ноле-Тролле.
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+5
Не понИла, а куда он дел Алькараса и Синнера 😱 а слона-то не приметил))
+4
0
+4
Приятно что Джокович стал и Рублёва считать достойным соперником, видно матч в Париже сильно поменял его мнение на счёт Андрея.
+3
0
+3
Ответ Великий Алонсо
Новак, тебе вроде несвойственно чушь нести, но что это сейчас было?
просто потроллил банданыча и его секту🤣
+4
-2
+2
Ответ Иван Шуткин
Кто?) Надаль. Думаю, тогда Андре Агасси фаворит
Нее, Андрюша толстый уже
+1
0
+1
за что так со Степой, авторы? Циицпас
+3
-3
0
Достойно.
+1
-1
0
Кто?) Надаль. Думаю, тогда Андре Агасси фаворит
+2
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