Джокович о «Ролан Гаррос»: «Надаль – главный фаворит. Но еще есть Рублев, Рууд, Зверев и Циципас»

Новак Джокович рассказал, кого считает фаворитами на «Ролан Гаррос».

«Определенно, Каспер Рууд один из пяти игроков, которые могут победить на «Ролан Гаррос». Еще есть Александр Зверев, Андрей Рублев, Стефанос Циципас – все, кто выиграл «Мастерсы» на грунте в этом году.

Но когда речь заходит о «Ролан Гаррос» и там оказывается Надаль, то для меня он всегда главный фаворит. После всего, что он сделал на кортах «Ролан Гаррос», нормально и уважительно считать его главным фаворитом. Конечно, сейчас с его уровнем игры все немного иначе. Но это «Ролан Гаррос», и это Надаль.

После них, может быть, иду я – если буду чувствовать себя и хорошо и хорошо играть. На «Больших шлемах» я немного другой игрок».