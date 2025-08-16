  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Зверев о проблемах с дыханием в матче с Шелтоном: «К концу первого сета начал чувствовать себя неважно»
4

Зверев о проблемах с дыханием в матче с Шелтоном: «К концу первого сета начал чувствовать себя неважно»

Александр Зверев рассказал, как чувствует себя после матча с Беном Шелтоном.

Он обыграл чемпиона Торонто 6:2, 6:2 и вышел в полуфинал.

«Сейчас чувствую себя неважно… Не знаю, что произошло», – сказал Зверев, вызывавший врача из-за проблем с дыханием при счете 2:1 во втором сете. – Сегодня вышел на корт, чувствуя себя, наверное, лучше, чем когда-либо за последние несколько месяцев. Хорошо чувствовал мяч и справа, и слева. Но ближе к концу первого сета начал чувствовать себя неважно, и с каждым геймом становилось хуже. Тем не менее я в полуфинале и сделаю все возможное, чтобы завтра быть готовым на 100%».

За выход в финал «Мастерса» в Цинциннати Зверев сыграет с Карлосом Алькарасом. Матч пройдет в ночь с субботы на воскресенье.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
logoАлександр Зверев
logoБен Шелтон
logoATP
logoCincinnati Masters
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Зверев вышел в полуфинал на втором «Мастерсе» подряд
3сегодня, 06:08
Главные новости
Швентек о жаре в Цинциннати: «Всем нужно что-то менять и учитывать проблему глобального потепления»
22 минуты назад
Цинциннати (ATP). 1/2 финала. Синнер сыграет с Атманом, Алькарас – со Зверевым
6сегодня, 13:12
Рублев расстался со вторым тренером
1сегодня, 12:01
Уинстон-Сейлем (ATP). Сафиуллин стартует матчем с О’Коннеллом и может выйти на Баутиста-Агута
сегодня, 11:27
Кудерметова выпила пиво с ведущим Tennis Channel после выхода в полуфинал тысячника в Цинциннати
9сегодня, 11:14Фото
Кливленд (WTA). Самсонова начнет матчем с Доулхайд, Потапова – с Йович
сегодня, 10:44
Изменился состав турнира микстов US Open: Синнер остался без пары, Дрэйпер сыграет с Пегулой
20сегодня, 09:53
Рублев после поражения от Алькараса: «Я уже намного лучше чувствую себя с топами»
4сегодня, 09:14
Алькарас о трехсетовике с Рублевым: «С таким соперником, как Андрей, потеря фокуса на два-три розыгрыша может стоить сета или даже матча»
сегодня, 08:16
Алькарас обошел Федерера по проценту побед на «Мастерсах». Его опережают лишь Джокович и Надаль
5сегодня, 07:55
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото