Зверев о проблемах с дыханием в матче с Шелтоном: «К концу первого сета начал чувствовать себя неважно»

Александр Зверев рассказал, как чувствует себя после матча с Беном Шелтоном.

Он обыграл чемпиона Торонто 6:2, 6:2 и вышел в полуфинал.

«Сейчас чувствую себя неважно… Не знаю, что произошло», – сказал Зверев , вызывавший врача из-за проблем с дыханием при счете 2:1 во втором сете. – Сегодня вышел на корт, чувствуя себя, наверное, лучше, чем когда-либо за последние несколько месяцев. Хорошо чувствовал мяч и справа, и слева. Но ближе к концу первого сета начал чувствовать себя неважно, и с каждым геймом становилось хуже. Тем не менее я в полуфинале и сделаю все возможное, чтобы завтра быть готовым на 100%».

За выход в финал «Мастерса» в Цинциннати Зверев сыграет с Карлосом Алькарасом. Матч пройдет в ночь с субботы на воскресенье.