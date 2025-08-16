Алькарас о трехсетовике с Рублевым: «С таким соперником, как Андрей, потеря фокуса на два-три розыгрыша может стоить сета или даже матча»
Карлос Алькарас прокомментировал победу над Андреем Рублевым в Цинциннати.
Он обыграл россиянина 6:3, 4:6, 7:5 и 12-й раз вышел в полуфинал «Мастерса».
«Меня не смутил проигрыш второго сета – нужно было это принять и настроиться на борьбу в третьем. Я обожаю такую упорную борьбу. Условия были экстремальными, но мне нравится играть в такой атмосфере. Рад, что переживаю такие моменты, и напоминаю себе об этом на корте.
Весь матч держал позитивный настрой, хотя во втором сете пару раз терял концентрацию. С таким соперником, как Андрей, потеря фокуса на два-три розыгрыша может стоить сета или даже матча. Но я выстоял ментально – этим горжусь больше всего», – сказал Алькарас после матча.
Кудерметова – в 1/2, Рыбакина сияет, Рублев пободался с Алькарасом. В Цинциннати жарко
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости