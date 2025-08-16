Изменился состав турнира микстов US Open: Синнер остался без пары, Дрэйпер сыграет с Пегулой

Изменился состав участников турнира микстов US Open.

Эмма Наварро , Паула Бадоса и Томми Пол снялись с турнира. Без пар остались Янник Синнер , Джек Дрэйпер и Джессика Пегула .

В результате перестановок Жасмин Паолини и Лоренцо Музетти напрямую попали в сетку, а Дрэйпер объединился в пару с Пегулой.

Синнеру до 14:00 воскресенья нужно найти другую высокорейтинговую напарницу, чтобы напрямую попасть на турнир.

Кроме того, завтра организаторы объявят еще три пары, которые примут участие в турнире 19-20 августа.