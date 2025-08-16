Изменился состав турнира микстов US Open: Синнер остался без пары, Дрэйпер сыграет с Пегулой
Изменился состав участников турнира микстов US Open.
Эмма Наварро, Паула Бадоса и Томми Пол снялись с турнира. Без пар остались Янник Синнер, Джек Дрэйпер и Джессика Пегула.
В результате перестановок Жасмин Паолини и Лоренцо Музетти напрямую попали в сетку, а Дрэйпер объединился в пару с Пегулой.
Синнеру до 14:00 воскресенья нужно найти другую высокорейтинговую напарницу, чтобы напрямую попасть на турнир.
Кроме того, завтра организаторы объявят еще три пары, которые примут участие в турнире 19-20 августа.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @usopen
