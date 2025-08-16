Кливленд (WTA). Самсонова начнет матчем с Доулхайд, Потапова – с Йович
Стала известна сетка турнира WTA 250 в Кливленде, который пройдет 17-23 августа.
Чемпионка-2022 Людмила Самсонова (1) сыграет с Кэролайн Доулхайд.
Анастасия Потапова (4) встретится с Ивой Йович, Полина Кудерметова – с Катриной Скотт (WC).
Анастасия Захарова начнет выступление матчем с Кимберли Биррелл.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
