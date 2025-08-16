Рублев после поражения от Алькараса: «Я уже намного лучше чувствую себя с топами»

Андрей Рублев прокомментировал поражение от Карлоса Алькараса в Цинциннати.

Он уступил испанцу в четвертьфинале 3:6, 6:4, 5:7.

– Матч только что закончился, и ты, конечно, расстроен, но было очень приятно смотреть, как ты сражаешься с Карлосом. Было много хорошего.

– Да, действительно, была хорошая неделя, хороший турнир, хороший уровень игры, главное – продолжать улучшать нюансы. Мне кажется, сегодня выступил даже лучше, чем на «Уимблдоне ». Поэтому надо продолжать дальше улучшать и улучшать нюансы, чтобы оттачивать это все и уже увереннее какие-то розыгрыши завершать у сетки, либо какие-то короткие мячи и так далее. Потому что уже лучше делаю многое, но все равно какие-то моменты упускаю и даю возможность, сегодня тоже давал возможности Карлосу.

На таком уровне только уже малейшие детали решают, где-то допускаешь какую-то лишнюю мысль в решающий момент, которая чуть-чуть тебе дает мини-сомнения в голову, и все. Прямо как в последнем гейме, ровно, и потом [из] ниоткуда... У сетки здорово сыграл, вышел к сетке, сыграл – обвели, потом двойная и так далее. На таком уровне эти детали играют самую ключевую роль.

– Ты был очень близок к победе и вообще очень хорошо играешь. Ты теперь каждую неделю получаешь подтверждения, что на правильном пути?

– Как я и сказал, это был хороший челлендж для меня, как лишняя проверка, возможность посмотреть на мой уровень игры с лучшими теннисистами. Я уже намного лучше себя чувствую с ними, намного лучше играю, поэтому главное – просто продолжать верить, как бы сейчас тяжело ни было, не расстраиваться, дальше работать, гнуть эту линию в правильном направлении, что-нибудь да пробью, – сказал Рублев в интервью ютуб-каналу «Больше!».