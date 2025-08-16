2

Рублев после поражения от Алькараса: «Я уже намного лучше чувствую себя с топами»

Андрей Рублев прокомментировал поражение от Карлоса Алькараса в Цинциннати.

Он уступил испанцу в четвертьфинале 3:6, 6:4, 5:7.

– Матч только что закончился, и ты, конечно, расстроен, но было очень приятно смотреть, как ты сражаешься с Карлосом. Было много хорошего.

– Да, действительно, была хорошая неделя, хороший турнир, хороший уровень игры, главное – продолжать улучшать нюансы. Мне кажется, сегодня выступил даже лучше, чем на «Уимблдоне». Поэтому надо продолжать дальше улучшать и улучшать нюансы, чтобы оттачивать это все и уже увереннее какие-то розыгрыши завершать у сетки, либо какие-то короткие мячи и так далее. Потому что уже лучше делаю многое, но все равно какие-то моменты упускаю и даю возможность, сегодня тоже давал возможности Карлосу.

На таком уровне только уже малейшие детали решают, где-то допускаешь какую-то лишнюю мысль в решающий момент, которая чуть-чуть тебе дает мини-сомнения в голову, и все. Прямо как в последнем гейме, ровно, и потом [из] ниоткуда... У сетки здорово сыграл, вышел к сетке, сыграл – обвели, потом двойная и так далее. На таком уровне эти детали играют самую ключевую роль.

– Ты был очень близок к победе и вообще очень хорошо играешь. Ты теперь каждую неделю получаешь подтверждения, что на правильном пути?

– Как я и сказал, это был хороший челлендж для меня, как лишняя проверка, возможность посмотреть на мой уровень игры с лучшими теннисистами. Я уже намного лучше себя чувствую с ними, намного лучше играю, поэтому главное – просто продолжать верить, как бы сейчас тяжело ни было, не расстраиваться, дальше работать, гнуть эту линию в правильном направлении, что-нибудь да пробью, – сказал Рублев в интервью ютуб-каналу «Больше!».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
logoАндрей Рублев
logoКарлос Алькарас
logoATP
logoCincinnati Masters
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Изменился состав турнира микстов US Open: Синнер остался без пары, Дрэйпер сыграет с Пегулой
4 минуты назад
Алькарас о трехсетовике с Рублевым: «С таким соперником, как Андрей, потеря фокуса на два-три розыгрыша может стоить сета или даже матча»
сегодня, 08:16
Алькарас обошел Федерера по проценту побед на «Мастерсах». Его опережают лишь Джокович и Надаль
5сегодня, 07:55
Сегодня день рождения Янника Синнера
9сегодня, 07:18
Кудерметова ведет у Паолини 3:1 в личке перед полуфиналом в Цинциннати
3сегодня, 06:43
Паолини третий раз в сезоне вышла в полуфинал тысячника
1сегодня, 06:22
Зверев вышел в полуфинал на втором «Мастерсе» подряд
1сегодня, 06:08
Цинциннати (WTA). Кудерметова вышла в 1/2 финала, Соболенко, Гауфф, Калинская выбыли
235сегодня, 04:42
Цинциннати (ATP). Рублев проиграл Алькарасу, Зверев встретится с Шелтоном, Синнер вышел в 1/2 финала, Руне выбыл
280вчера, 21:31
Рублев проиграл 7-й матч подряд сопернику из топ-5
12вчера, 22:00
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото