Уинстон-Сейлем (ATP). Сафиуллин стартует матчем с О’Коннеллом и может выйти на Баутиста-Агута

Опубликована сетка турнира ATP в Уинстон-Сейлеме, который пройдет 17-23 августа.

Стефанос Циципас (1), действующий чемпион Лоренцо Сонего (5), Себастьян Корда (11) и вообще всего 16 сеяных начнут со второго круга.

Роман Сафиуллин на старте сыграет с Кристофером О’Коннеллом. Победитель матча выйдет на Роберто Баутиста-Агута .

Полностью сетка здесь .