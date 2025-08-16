Уинстон-Сейлем (ATP). Сафиуллин стартует матчем с О’Коннеллом и может выйти на Баутиста-Агута
Опубликована сетка турнира ATP в Уинстон-Сейлеме, который пройдет 17-23 августа.
Стефанос Циципас (1), действующий чемпион Лоренцо Сонего (5), Себастьян Корда (11) и вообще всего 16 сеяных начнут со второго круга.
Роман Сафиуллин на старте сыграет с Кристофером О’Коннеллом. Победитель матча выйдет на Роберто Баутиста-Агута.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости