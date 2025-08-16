Швентек о жаре в Цинциннати: «Всем нужно что-то менять и учитывать проблему глобального потепления»

Третья ракетка мира Ига Швентек высказалась о проблеме глобального потепления.

«Думаю, в целом нам всем нужно что-то менять и учитывать проблему глобального потепления, пытаться хоть немного снизить негативное влияние, которое мы оказываем на планету.

Но если говорить о расписании, это непросто. Я, например, люблю ранние матчи. Но, конечно, такую жару просто нужно пережить.

Наверное, было бы хорошо, если бы нам давали чуть больше времени – хотя бы пять лишних секунд, чтобы вытереться полотенцем или перевести дыхание. Но в остальном, думаю, мы справляемся.

Хорошо, что есть полотенца со льдом на скамейке и кондиционер рядом – это очень помогает. Без этого было бы куда хуже. Так что единственное, о чем я прошу, – пару секунд больше на полотенце. Но я всегда буду той, кто об этом напоминает (улыбается)», – сказала Швентек на пресс-конференции.

