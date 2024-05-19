Харри заплакал на церемонии награждения в Риме

Теги видео ATP Открытый чемпионат Италии Николас Харри Александр Зверев Теннис

28-летний Николас Харри в финале турнира в Риме проиграл Александру Звереву – 4:6, 5:7.

Чилиец провел седьмой финал ATP в карьере и потерпел четвертое поражение. В Риме он не сдержал слез, произнося речь во время церемонии награждения. В этот момент он смотрел на жену и детей.

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3 комментария
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Харри без пластыря вполне симпатичный, и жена красивая.
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Ответ SaltyRose
Харри без пластыря вполне симпатичный, и жена красивая.
И без кепки это ужасной
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