Зверев убрал Медведева из топ-4. Взял титул в Риме – первый «Мастерс» после страшной травмы

Почти идеальный финал.

«Мастерс» в Риме получился очень необычным – сенсационно хорошо выступили полуфиналисты Алехандро Табило и Томми Пол , а в финал внезапно вышел Николас Харри . Но титул забрал проверенный топ – Александр Зверев .

В решающем матче он обыграл Харри – 6:4, 7:5.

Немец выиграл шестой «Мастерс» в карьере – и первый с лета-2021, первый после порванных в полуфинале «Ролан Гаррос»-2022 связок голеностопа . Всего это уже 22-й титул в его карьере.

И за счет этого результата Зверев обошел в рейтинге Даниила Медведева и вернулся в топ-4.

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Зверев провел практически идеальный матч по всем показателям.

● Харри всегда очень много дает первая подача, и Зверев стал для него первым соперником, который подает мощнее.

● Чилиец очень полагается на непринятые подачи, но в этом матче у него их было всего 17 из 70. У Зверева – 22 из 48.

● Вообще Зверев проиграл всего пять розыгрышей на подаче. А первое очко на первой подаче он отдал при счете 4:4 во втором сете, когда матч длился уже почти 80 минут. И Харри понадобилось немного магии, чтобы его взять.

● В том гейме, кстати, Харри единственный раз в матче взял два очка на приеме.

● У Зверева дела на приеме шли намного лучше – особенно на втором мяче. Харри выиграл на нем всего 35% очков. И для него огромной проблемой становилось то, что в концовках обоих сетов первая подача от него уходила.

● При счете 4:5 в первой партии он практически перестал попадать первым мячом. При счете 4:5 во втором сете он сделал две двойных подряд – и ему пришлось отыгрывать два матчбола. А потом при счете 5:6 – повторение ситуации, первой подачи снова не было.

● А когда у Харри не было первой подачи, Зверев полностью доминировал. У него была простая, но очень действенная тактика – 2/3 всех ударов он направлял Харри под бэкхенд, выжимая из него ошибки или получая позиционное преимущество, чтобы перевести в другой угол.

● На задней линии Зверев выиграл 40 очков, а Харри – всего 20. И в середине второго сета показали статистику – Харри к тому моменту не удалось взять ни одного очка, когда он оказывался в обороне.

● Зверев к тому же практически не ошибался. У него за матч всего 8 невынужденных при 15 виннерсах. У Харри столько же чисто выигранных мячей – но 29 невынужденных.

● В общем, большую часть матча Харри боролся только за то, чтобы держаться со Зверевым наравне. У него был небольшой шанс при счете 4:4 во втором сете, когда он дошел до 30:30 на приеме. Но там чилиец сильно не попал с форхенда в попытке захватить инициативу.

● И на этом в принципе все. Больше возможностей выйти вперед у него не было. Зверев полностью контролировал и игру, и ход матча.

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На «Ролан Гаррос» немец точно будет одним из фаворитов. В Париже матчи стартуют уже в воскресенье – 26 мая.

Устрашающая доминация Швентек – раздавила Соболенко в финале в Риме

Фото: Gettyimages.ru /Dan Istitene