Тренер Анисимовой стал тренером года по версии WTA, Пегула получила награду за честную игру

Стали известны еще три лауреата премии WTA.

Тренером года стал Рик Вришоуерс, который работает с Амандой Анисимовой . Напомним, ранее американка стала «Прогрессом года» по мнению тура.

Награду имени Карен Кранцке за честную игру получила Джессика Пегула .

Габриэле Дабровски четвертый раз вручили награду Пичи Келлмейер за общественную деятельность.

В голосовании за тренера года принимали участие официально зарегистрированные тренеры тура. В номинациях за честную игру и общественную деятельность голосовали теннисистки.