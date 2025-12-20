Тренер Анисимовой стал тренером года по версии WTA, Пегула получила награду за честную игру
Стали известны еще три лауреата премии WTA.
Тренером года стал Рик Вришоуерс, который работает с Амандой Анисимовой. Напомним, ранее американка стала «Прогрессом года» по мнению тура.
Награду имени Карен Кранцке за честную игру получила Джессика Пегула.
Габриэле Дабровски четвертый раз вручили награду Пичи Келлмейер за общественную деятельность.
В голосовании за тренера года принимали участие официально зарегистрированные тренеры тура. В номинациях за честную игру и общественную деятельность голосовали теннисистки.
