4 года назад – бан за допинг, сегодня – полуфинал в Риме. Прорыв Николаса Харри

28-летний Николас Харри играет профессионально десятый год. Он чемпион трех турниров ATP, 10 раз обыгрывал соперников из топ-10, сам входил в топ-20, но на крупнейших турнирах: «Шлемах» и «Мастерсах» – до прошлого года выступал посредственно.

С середины 2023-го, однако, Харри дебютировал сначала на второй неделе «Шлема», а потом в восьмерке – и теперь четверке – «Мастерса». На этой неделе в Риме он впервые за год выиграл четыре матча подряд и сегодня за выход в самый большой финал карьеры поборется с Томми Полом (вышедшим в третий «Мастерс»-полуфинал за девять месяцев, но тоже никогда не бывавшим дальше).

С одной стороны, теннисные успехи были буквально написаны у Харри на роду. С другой – путь к ним выходит у него не самым очевидным.

Дед – легенда чилийского тенниса

У Харри невероятно теннисное происхождение. Его двоюродный дедушка Альваро Фильоль в 1980-е поднимался на 102-е место в рейтинге ATP, его дядя и бывший тренер Мартин Родригес в конце 1990-х был 71-м и обыгрывал Патрика Рафтера. Его тетя Каталина Фильоль – директор турнира ATP в Сантьяго.

Но главное – дед Николаса Хайме Фильоль – экс-14-я ракетка мира, финалист «Шлемов» и Кубка Дэвиса, один из основателей и бывший президент ATP. Это Хайме, все дети которого до 14 лет были обязаны играть в теннис, подарил внуку первую ракетку, это с ним, выступавшим на турнирах легенд во время «Шлемов», Николас еще в детстве впервые побывал на «Уимблдоне» и US Open.

Лучший рейтинг Харри – 18, и у него еще достаточно времени, чтобы обойти деда и обновить семейный рекорд. Но в семье эта тема не обсуждается:

«Нет, мы никогда об этом не говорили и даже не шутили, – рассказывал Харри в этом году. – Мы такое не обсуждаем. Ни рейтинг, ни результаты. Теннис – это одно, но для меня дед – это в первую очередь личностный, а не теннисный образец. Да и потом, в теннисе мне до него еще далеко».

Фильоль подтверждает: «Нас вырастили так, что члены семьи друг с другом не соперничают. Они только друг друга поддерживают. Но в то же время было бы здорово, если бы Нико меня обошел».

В конце 2023-го Харри как первая ракетка страны получил право предложить капитана сборной на United Cup. Его выбор был очевиден (но сначала он позвонил маме).

«У деда есть обязательства, он работает в университете в Чили, поэтому я не хотел приглашать его, если бы в итоге он вынужден был отказаться, потому что я знал, как сильно он захочет согласиться. Моя мама сказала, что он сможет вырваться, так что я позвонил ему. Он не мог подобрать слова, но был очень, очень рад. Это чувствовалось даже по телефону».

В Австралию, кроме деда и внука, полетели также семья Николаса (жена и двое сыновей) и его сестра. Он выиграл оба матча (сборная не вышла из группы), а в интервью снова сказал, что никогда не сравнится с дедом по заслугам перед теннисом.

На фоне кризиса сдал положительную допинг-пробу – якобы из-за бразильских витаминов

Харри, в тинейджерстве недолго живший в Майами и выступавший за США, первый титул ATP выиграл летом-2019, но на стыке того и следующего сезонов проиграл 12 матчей подряд. На этом отрезке он сдал допинг-пробу, в которой нашли метаболиты стероидов лигандрола и станозолола.

Теннисист объяснил попадание запрещенных веществ в его организм загрязненными витаминами из Бразилии, ITF его версию приняла и посчитала его вину незначительной. 11-месячная дисквалификация пришлась на сезон-2020, половину которого в теннис не играл никто.

За время дисквалификации Харри занялся проблемой, которая мешала ему всю карьеру, – перенес операцию по выпрямлению искривленной носовой перегородки. Из-за нее у него воспалялись носовые раковины, была аллергия. «У меня было много разных проблем. Мне приходилось дышать ртом, поэтому во время матчей я быстро уставал, кислород не попадал в мозг».

После операции Харри наконец смог нормально дышать и занялся дыхательными упражнениями, которые помогают ему успокоиться и сосредоточиться. Также он стал носить на носу пластиковые полоски, популярные среди игроков в американский футбол и якобы помогающие эффективнее дышать носом (одно время в таких играла и Мария Шарапова ). И хотя в их эффективности есть большие сомнения, Харри говорит, что без них дышать ему гораздо тяжелее.

Работает над тактикой с бывшим тренером Шварцмана

После дисквалификации Харри потребовалось два года, чтобы вернуться в топ-100. Это произошло в начале 2023-го во время южноамериканского крыла турниров ATP, по ходу которого он сыграл в полуфинале в Рио и победил в Сантьяго (полгода спустя теннисист и его жена Лаура назвали Сантьяго второго сына).

С тех пор Харри вышел буквально на новый уровень – четыре из пяти побед над теннисистами топ-5 он одержал начиная с прошлой весны. За это время на грунте он обыграл Каспера Рууда и вчера – Стефаноса Циципаса.

В этом сезоне Харри, с ростом в два метра никогда не испытывавший проблем с подачей, решил подтянуть прием. Для этого он нанял тренером Хуана Игнасио Челу, бывшего игрока топ-15 и бывшего тренера Диего Шварцмана.

«Нико часто просто играет матч, – объяснял специфику работы Чела в начале весны. – Поэтому мы занимаемся тактикой, отрабатываем принятие решений в зависимости от позиции, момента. За счет этого соперник начинает видеть корт более маленьким, с меньшим пространством для маневра. Это может сделать Нико еще более опасным игроком».

Меньше двух месяцев спустя Харри может впервые сыграть в финале «Мастерса».

Фото: Gettyimages.ru /Mike Hewitt, Marcelo Endelli, Stacy Revere; instagram.com /nicojarry