Зверев выиграл шестой «Мастерс» в карьере

Пятая ракетка мира Александр Зверев в финале турнира в Риме обыграл Николаса Харри – 6:4, 7:5. Он пятый раз в семи встречах победил чилийца.

Зверев взял 22-й титул в карьере (общий баланс в финалах 22:11) и шестой «Мастерс» (баланс в финалах – 6:5). Он стал двукратным чемпионом Рима (первый титул он взял в 2017-м).

Для Зверева это крупнейший титул после разрыва связок голеностопа, полученного в полуфинале «Ролан Гаррос»-2022.

По итогам турнира он станет четвертой ракеткой мира.