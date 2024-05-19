Зверев выиграл шестой «Мастерс» в карьере

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Николас Харри Александр Зверев Теннис

Пятая ракетка мира Александр Зверев в финале турнира в Риме обыграл Николаса Харри – 6:4, 7:5. Он пятый раз в семи встречах победил чилийца.

Зверев взял 22-й титул в карьере (общий баланс в финалах 22:11) и шестой «Мастерс» (баланс в финалах – 6:5). Он стал двукратным чемпионом Рима (первый титул он взял в 2017-м).

Для Зверева это крупнейший титул после разрыва связок голеностопа, полученного в полуфинале «Ролан Гаррос»-2022.

По итогам турнира он станет четвертой ракеткой мира.

6 комментариев
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Ответ Ale_x_@ndro
Все грунтовые мастерсы достались патлатым. В чем, брат, сила? - В патлах.
Как у библейского Самсона.
🧑‍🦱💪
+3
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+3
Все грунтовые мастерсы достались патлатым. В чем, брат, сила? - В патлах.
+2
0
+2
Ждем многочисленные вью Санька, какой он величайший)
+2
0
+2
После травмы стал играть лучше. Менталку качнул. Теперь не сливает матч по крайней мере тем, кто уступает ему в классе. Если не устроит себе свой любимый аттракцион "Пятисетовики с ноунеймами", дойдет как минимум до полуфинала.
+2
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+2
Ответ Prokuror Prokurorov
После травмы стал играть лучше. Менталку качнул. Теперь не сливает матч по крайней мере тем, кто уступает ему в классе. Если не устроит себе свой любимый аттракцион "Пятисетовики с ноунеймами", дойдет как минимум до полуфинала.
Зверев и на ао дошёл до полуфинала сыграв до этого 2 или 3 пятисетовика. Зверев хорошо себя чувствует в затяжных матчах,да и в принципе в любых матчах не считая матчей с медди.
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