Мирра Андреева о первом круге в Риме: «Я хотела сыграть с Бадосой, и я с ней сыграю! Она потрясающая теннисистка»

Мирра Андреева поделилась ожиданиями от первого круга в Риме.

«Я хотела сыграть с , и я с ней сыграю! Она потрясающая теннисистка, и я видела много ее матчей, например, когда она выиграла Индиан-Уэллс в 2021-м, и недавно я тоже смотрела несколько ее матчей.

Мне кажется, когда ты играешь с сильной соперницей, ты сама становишься лучше и бросаешь себе вызов до последнего удара. Ты выкладываешься на 100% и хочешь победить.

Перед матчем с сеяной соперницей или с теми, кто выигрывал турниры , я думаю: «Меня ждет испытание» – и это помогает мне прибавлять. Это дает мне возможность стать лучше как личность, и после побед в этих матчах я радуюсь еще больше. Я очень жду нашего матча, потому что он поможет улучшить мою игру и стать лучше мне самой».

Сейчас Андреева в тестовом режиме работает с тренером .

«Я знаю, что она четыре года подряд выигрывала этот турнир. У нее особая связь с Римом. Но я не видела ее матчей. Я все время говорю: «Посмотрю сегодня вечером». Может быть, на этой неделе, но пока нет».

Мирра Андреева повторила прошлогодний прорыв в Мадриде! Как она изменилась с тех пор