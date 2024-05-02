Мирра Андреева о реакции на поражения: «Нужно немного времени, денька два, чтобы подумать и с холодной головой оценить ситуацию»

Мирра Андреева поделилась, как относится к поражениям.

«В день проигрыша я вообще очень мало могу сказать позитивных слов про турнир или про игру.

Поэтому нужно немного подождать, денька два, чтобы я уже с холодной, свежей головой оценила всю ситуацию и действительно сказала что думаю, а не на эмоциях сказала, что я вообще ужасно играю, давайте завязывать с этим теннисом, поехали домой, как обычно бывает (улыбается). Поэтому мне нужно немного времени, чтобы подумать и уже с холодной головой оценить ситуацию».

Также четвертьфиналистка турнира в Мадриде прокомментировала сотрудничество с тренером Кончитой Мартинес. Пока идет испытательный срок.

«Я бы сказала, что, наверное, мы еще пробуем. Пока, конечно, результат вроде хороший, но, может быть, я не буду с ней работать, я все равно проиграла сегодня. Я шучу, шучу (смеется).

Мы посмотрим, сейчас тоже вместе поедем в Рим. Я не очень знаю, мы, по-моему, договорились на грунтовый сезон попробовать. Поэтому мы вместе поедем в Рим, там тоже посмотрим. Но в целом мне пока все нравится. Очень нравится атмосфера и какие она мне слова говорит. Потому что она играла в свое время. Я так сказала, как будто она старая (смеется). Но нет, она играла немного времени назад, и она тоже хорошо меня понимает, знает и видит, если я где-то волнуюсь, может, она меньше говорит или какие-то правильные слова находит. Поэтому в этом плане мне пока все очень нравится», – рассказала Андреева в интервью каналу «Больше!».