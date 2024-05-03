Шарапова о Мирре Андреевой: «Считаю, что у нее будет феноменальный год»

Мария Шарапова поделилась впечатлениями от игры Мирры Андреевой.

На турнире в Мадриде Андреева дошла до четвертьфинала, где уступила Арине Соболенко.

«Считаю, что у Мирры Андреевой будет феноменальный год.

Я смотрела некоторые ее матчи в 2023-м. У нее есть и сильный характер, и теннис, который его подкрепляет. Мне нравится ее подход и то, как она чувствует игру. Думаю, у нее яркое будущее».

Мирра Андреева повторила прошлогодний прорыв в Мадриде! Как она изменилась с тех пор?