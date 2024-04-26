Мирра Андреева о работе с Мартинес: «Я рассказываю ей о своих чувствах, эмоциях, а она старается делать все, что в ее силах»

Мирра Андреева прокомментировала сотрудничество с Кончитой Мартинес.

Они начали работать в апреле этого года.

«Мы начали работать совсем недавно, но у меня чувство, что мы уже давно вместе. Пока все хорошо.

Мне очень нравится атмосфера, которая у нас царит. Здорово, что мы разделяем то, что происходит на корте и за его пределами. Мы обе знаем, как это делать, потому что у нее большой опыт.

Я рассказываю ей о своих чувствах, эмоциях, а она старается делать все, что в ее силах. Мне очень нравится с ней работать. Но если я проиграю свой следующий матч, мы закончим. Я шучу (смеется)».