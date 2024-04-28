Мирра Андреева ворвалась в тур год назад. Как она изменилась за это время?

На этой неделе Мирра Андреева впервые защищает очки на турнире WTA – до сих пор она на их только зарабатывала. Теперь же Андреева вернулась в Мадрид, где год назад заявила о себе в 15 лет, выиграв три матча, два из которых – у соперниц из топ-20 (проиграла будущей чемпионке Арине Соболенко).

С тех пор Андреева сделала себе имя – например, установила рекорд по выигранным матчам на крупнейших турнирах WTA . За день до 17-летия она 43-я ракетка мира, самая молодая теннисистка топ-150 и сегодня за повторение мадридского результата сыграет с чемпионкой «Уимблдона» Маркетой Вондроушовой. Что Мирра сделала за последний год, чтобы прийти к этому?

Выиграла матчи на всех «Шлемах», удивляла зрелостью, сыграла с мужчиной

Вскоре после мадридского прорыва Андреева дебютировала на «Ролан Гаррос», а потом и на остальных турнирах «Большого шлема». Только на US Open Мирра прошла один круг. На «Уимблдоне» и Australian Open она дошла до 1/8 финала, во Франции – до 1/16.

Вообще за 2023-й Андреева ни разу не проиграла стартовый матч на турнире, четырежды обыграла соперниц из топ-20, поднялась в топ-50 мирового рейтинга, заработала около $800 000 призовых и по итогам сезона стала новичком года в WTA. В межсезонье она дошла до финала выставочного турнира во Франции, где из-за цепочки отказов сыграла с мужчиной, 1145-й ракеткой мира 23-летним Янисом Газуани Дюраном (проиграла ).

Сезон-2024 Андреева начала с первого четвертьфинала WTA в Брисбене, на Australian Open впервые обыграла соперницу из топ-10, «надрав задницу» Онс Жабер, на стиль которой ориентируется. Турнир закончился для Мирры обидным поражением от Барборы Крейчиковой, которую она обыграла в двух предыдущих встречах, но и после него она ненадолго зашла в топ-40.

На корте Андреева стабильно впечатляет профессионализмом и зрелостью . Это не значит, что в ее игре нет слабых мест – они есть и в матчах с топами еще бросаются в глаза . Но Андреева показала, что ее сильные стороны: скорость, видение корта, умение строить розыгрыши – уже позволяют ей стабильно выигрывать матчи.

Сама Мирра на этой неделе сказала, что чувствует себя гораздо взрослее, чем год назад и больше не надеется, что соперницы ей что-то отдадут, а стремится побеждать собственной активностью.

Впервые травмировалась и меняет тренера

В силу молодости Андреева еще играет ограниченное расписание, что поднимает ценность каждого отдельного турнира. Тем не менее ей уже пришлось впервые с турнира сняться – в марте с тысячника в Майами из-за травмы запястья, полученной в Индиан-Уэллс. Мирра пропустила несколько недель, но провела время с пользой:

«Пока я не играла турниры, мы с тренерами работали над физикой и техникой. Я много думала о том, как мне стать сильнее психологически, потому что считаю, что, если я в этом прибавлю, обыграть меня будет сложно».

Команда Андреевой тоже на этапе трансформации: в каннской академии Elite ее тренера Жана-Рене Лиснара она, по всей видимости, больше не базируется. Очевидно, Андреевой подбирают тренера с опытом в WTA, потому что за последние два месяца Мирра тренировалась в другой французской академии All In с экс-60-й ракеткой мира Жюли Куан, а также начала испытательный срок с чемпионкой «Уимблдона»-1994 Кончитой Мартинес, чьи последние клиентки – Каролина Плишкова и Гарбинье Мугуруса.

«Мы начали работать совсем недавно, но у меня чувство, что мы уже давно вместе. Пока все хорошо.

Мне очень нравится атмосфера, которая у нас царит. Здорово, что мы разделяем то, что происходит на корте и за его пределами. Мы обе знаем, как это делать, потому что у нее большой опыт.

Я рассказываю ей о своих чувствах, эмоциях, а она старается делать все, что в ее силах. Мне очень нравится с ней работать».

Завирусилась любовью к Маррею и не собирается менять гражданство

Вслед за результатами к Андреевой пришло внимание. Медиа влюбились в ее непосредственность и быстрые реакции . Букмекеры принимают ставки, что до конца 2024-го она войдет в топ-10 или выиграет турнир WTA. Nike пригласил Андрееву в штаб-квартиру в Орегоне, биржа талантов Royaltiz стала ее партнером (также работают с Даниилом Медведевым, Дарьей Касаткиной, Каспером Руудом).

Самый вирусный сюжет про Андрееву – о ее заочной дружбе с Энди Марреем – на этой неделе тоже отмечает год и тоже получил продолжение: в интервью Tennis Channel в Мадриде Мирра рассказала, что и правда носит в сумке распечатанную похвалу Маррея из твиттера в рамке – как и говорила в Австралии:

«Это был подарок от моей подруги, и он всегда со мной, в моей сумке. Так что, когда я это говорила, я не шутила. Мы так и сделали!»

Не обошлось, конечно, и без политики. Например, как только имя Андреевой стало достаточно кликбейтным, начались спекуляции насчет смены гражданства: якобы теннисистка хотела стать француженкой. Фантазии опубликовал ресурс, известный фейками, но Андреева и ее агент в результате комментировали взаправду:

«Данная статья появилась на одном из зарубежных теннисных сайтов, который в качестве источника использовал твит человека, не имеющего никакого отношения к нашей семье и команде. Менять гражданство не планирую. На каникулы лечу домой в Красноярск», – говорила Андреева летом.

Тогда же русскость Андреевой рассматривалась с другого угла: украинка Даяна Ястремская потребовала WTA наказать Мирру за лайк к пророссийским постам в соцсетях. WTA отказалась.

За выход в 1/8 финала в Мадриде Андреева сыграет сегодня вторым запуском после 14:00 мск.

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Mike Hewitt, Julian Finney; instagram.com /_mirraandreeva_