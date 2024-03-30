Серена – Синнеру: «Хотела бы я себе такой форхенд»

Теги Серена Уильямс ATP WTA Miami Open Янник Синнер Теннис

Серена Уильямс в восторге от игры Янника Синнера.

Вчера 23-кратная чемпионка «Больших шлемов» посетила мужские полуфиналы в Майами.

После первого матча она пообщалась с итальянцем. Он разгромил Даниила Медведева – 6:1, 6:2.

Серена: «Хотела бы я себе такой форхенд».

Синнер: «Ну что ты!»

Серена: «Нет, правда, замах, сила удара... Вау! Безумие, просто невероятно. Поздравляю».

Медведева вынесли. 0:5 против Синнера в последних матчах

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Синнер Серене: «Хотел бы я себе такие бицепсы, как у тебя!»
+20
-7
+13
Дане бы тоже хороший форхенд не помешал, а то стыдно даже как то, 2 метровый конь, а ни одного толком сильного удара, ни бэкхенда, ни форхенда.
+10
-3
+7
Твоего бэкхенда было достаточно))) 😅😅😅
+4
-2
+2
С Димитровым после матча она тоже пообщалась)
https://www.youtube.com/watch?v=stWlbtYkjuA
+6
-5
+1
Ответ Jefri AG
С Димитровым после матча она тоже пообщалась) https://www.youtube.com/watch?v=stWlbtYkjuA
Милахи)
+4
-3
+1
Ответ Вегетарианец_
Синнер Серене: «Хотел бы я себе такие бицепсы, как у тебя!»
Так Родж говорил
пхх))))
+6
-5
+1
Яник мысленно: - а мне бы такую печень..вау
+6
-6
0
Будь у Серены такой форхенд, то Шарапова ловила бы двойные баранки в каждом матче, что привело бы к более ранней поимке на допинге в связи с её желанием переломить эту неприятную ситуацию )
+3
-3
0
Ответ Stas Salesov
Милахи)
А как же парень с чёрным сердцем и вот это всё?)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий