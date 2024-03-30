Серена – Синнеру: «Хотела бы я себе такой форхенд»
Серена Уильямс в восторге от игры Янника Синнера.
Вчера 23-кратная чемпионка «Больших шлемов» посетила мужские полуфиналы в Майами.
После первого матча она пообщалась с итальянцем. Он разгромил Даниила Медведева – 6:1, 6:2.
Серена: «Хотела бы я себе такой форхенд».
Синнер: «Ну что ты!»
Серена: «Нет, правда, замах, сила удара... Вау! Безумие, просто невероятно. Поздравляю».
Медведева вынесли. 0:5 против Синнера в последних матчах
https://www.youtube.com/watch?v=stWlbtYkjuA
пхх))))