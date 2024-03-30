Серена – Синнеру: «Хотела бы я себе такой форхенд»

Серена Уильямс в восторге от игры Янника Синнера.

Вчера 23-кратная чемпионка «Больших шлемов» посетила мужские полуфиналы в Майами.

После первого матча она пообщалась с итальянцем. Он разгромил Даниила Медведева – 6:1, 6:2.

Серена: «Хотела бы я себе такой форхенд».

Синнер: «Ну что ты!»

Серена: «Нет, правда, замах, сила удара... Вау! Безумие, просто невероятно. Поздравляю».

Медведева вынесли. 0:5 против Синнера в последних матчах