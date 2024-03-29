Серена пришла на матч Медведева и Синнера в Майами

Теги Серена Уильямс ATP Miami Open Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс пришла на полуфинал «Мастерса» в Майами между Даниилом Медведевым и Янником Синнером.

Серена – восьмикратная чемпионка турнира Miami Open.

21 комментарий
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Серена королева тенниса!
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И Медведев показывает плохую игру.
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Смесь ботокса с гидроморфоном страшная сила)
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А Шарапова придёт на финал болеть за Синнера.
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Куда интереснее, что она была на матче Димитрова)
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а че уже все? ахаххаа
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Это она так Даню напугала, что он забыл, как играть в теннис?
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Серена всё больше напоминает хозяйку кота Тома
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Ответ Славяныч
Да, Серен соревновался с женщинами ещё до того как это стало мейнстримом.
Не только с женщинами, но и с мужчинами она играла. Одного дяденьку серьёзно так заклиентила 2-20. Из города под названием Нягань он кажется был.
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Ответ antonanton_
Могла не приходить, это не стоило того
На то, как папка имеет психа, можно смотреть вечно
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Могла не приходить, это не стоило того
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на чемпионате счас нашел новость про предложение болельщика поменять ракетку Медведева на его маму, на матче Медведева

почему-то спортс стал выдавать очень мало новостей по темам )
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Бегемоты же травоядные
Надоели бaнaны, потянуло на морковку
хехе))))
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а если на финал с Гришей посадить и Серену и Машу на 1 ряд вместе вообще турнир состоялся с успехом)))
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Ответ Кагов
А Шарапова придёт на финал болеть за Синнера.
Мне вот интересно если в финале будет Гриша, за кого она тогда будет болеть? Понятно если бы в финале был Даня, она бы за Гришу болела
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Ответ Zumer
Серена королева тенниса!
Скорее штанги...
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