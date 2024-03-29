Серена пришла на матч Медведева и Синнера в Майами
23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс пришла на полуфинал «Мастерса» в Майами между Даниилом Медведевым и Янником Синнером.
Серена – восьмикратная чемпионка турнира Miami Open.
23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс пришла на полуфинал «Мастерса» в Майами между Даниилом Медведевым и Янником Синнером.
Серена – восьмикратная чемпионка турнира Miami Open.
почему-то спортс стал выдавать очень мало новостей по темам )
Надоели бaнaны, потянуло на морковку
хехе))))