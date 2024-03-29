Рыбакина о решающем тай-брейке против Азаренко: «Я вообще не вспоминала о том последнем матче на Australian Open и тай-брейке»

Теги WTA Виктория Азаренко Miami Open Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина прокомментировала решающий тай-брейк в матче с Викторией Азаренко.

Казахстанка выиграла встречу со счетом 6:4, 0:6, 7:6(2) и вышла в финал турнира в Майами.

Ранее на Australian Open в этом году Рыбакина уступила в решающем сете на тай-брейке со счетом 20:22.

– Это был ваш первый решающий тай-брейк с Australian Open. 

– Да.

– Который многие из нас вряд ли когда-то забудут. Повлиял ли он на вас в психологическом плане?

– Нет.

– Думали ли вы в целом о…

– Честно говоря, я вообще не вспоминала о том последнем матче на Australian Open и тай-брейке. В любом случае, все матчи, которые я здесь играла, были борьбой за каждое очко.

Я не думала слишком много. Знала, что играю тай-брейк, а он похож на рулетку, потому что все может пойти не по плану. Но все началось правильно. Очень этому рада.

– Что вы имеете в виду, когда говорите «отключить мысли»? Как вы это ощущаете и как вы это делаете?

– Конечно, я немного нервничала, потому что знала, что у меня есть шанс. Так же, как было в матче с Марией [Саккари], с новыми мячами. У меня была очень хорошая подача, и мне нужно было ей воспользоваться.

Пару раз у меня не получилось взять подачу [Азаренко]. Конечно, я немного расстроилась, потому что знала, что потом будет тяжело. Я просто подумала, что, ладно, теперь я буду действовать, что бы ни случилось. Так все и закончилось (улыбается).

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8 комментариев
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Красивой Рыбке удачи в финале.
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3 интервью плюс прессуха (все есть в ю-тьюбе).. замучали Лену после матча, но она продолжала улыбаться..)
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Коллинз дома и у неё отличная игра, поэтому скорее всего она и победит.
Да и сил у неё побольше осталось.
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В этот раз, на тае у Рыбки, всё сложилось и подача первая была и в розыгрышах, чётко с играла, так что всё отлично)))
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Ответ Чэзг
Коллинз дома и у неё отличная игра, поэтому скорее всего она и победит. Да и сил у неё побольше осталось.
Это будет красиао и справедливо
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Ответ dimon 2.0
пенсионерка с костлявыми ручонками вешает баранку спортсменке, претендующей (на минутку) на место примы мирового тенниса. более того доводит дело до тая в решающем. это все что нужно знать об уровне биг3 женского тенниса.
Ну тут как еще посмотреть, одна пенсионерка в 15-м на БШ шла, да не хватило немного.
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Ответ dimon 2.0
пенсионерка с костлявыми ручонками вешает баранку спортсменке, претендующей (на минутку) на место примы мирового тенниса. более того доводит дело до тая в решающем. это все что нужно знать об уровне биг3 женского тенниса.
фантазер, тебе романы писать надо...)))))
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