Коллинс о турнире в Майами: «В детстве папа говорил: «Ты поедешь, только если будешь там играть». Так что пришлось сюда попасть»

Даниэль Коллинс прокомментировала выход в первый финал WTA 1000.

Американка сыграет за титул турнира в Майами с Еленой Рыбакиной.

«Все очень по-особенному из-за того, что я в родном штате. В детстве я очень хотела побывать на этом турнире, но папа говорил: «Ты поедешь, только если будешь там играть». Так что пришлось сюда попасть. Я здорово выступала здесь пару лет, но этот раз действительно самый запоминающийся.

[С Рыбакиной] у нас было много тяжелых сражений, но мы ведь ради этого и играем. Мы хотим именно таких матчей. На самом деле, когда-то давно я уже побеждала ее в Сан-Хосе. Скрестим пальцы. Мне нужно подготовиться. Она играет в фантастический теннис».